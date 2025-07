Caminhos espirituais: um deles nasce no Peru dedicado ao Papa Leão XIV

Passará pelas regiões de Lambayeque, La Libertad, Piura e Callao, visitando os lugares onde o Papa, como missionário e bispo, serviu à Igreja no país. Governos e prefeituras estão investindo o equivalente a mais de 842.500.000 de reais para melhorar museus e restaurar locais de culto. Presidente Boluarte: "Queremos homenagear a passagem do Papa pelo Peru"

Ouça e compartilhe

Vatican News

Amantes dos caminhos espirituais — como o Caminho de Santiago na Espanha, a Marcha Franciscana na Itália Central ou a Via Francigena, de Cantuária a Roma — agora podem percorrer o Caminho do Papa Leão XIV, um percurso no Peru que passará pelos principais locais do trabalho missionário e pastoral de Francis Robert Prevost no país andino.

Um percurso por quatro regiões

O percurso foi lançado na segunda-feira, 21 de julho, simultaneamente em quatro cidades: Chiclayo, Trujillo, Chulucanas e Callao, pertencentes, respectivamente, às quatro regiões por onde o Caminho passará: Lambayeque, La Libertad, Piura e Callao. Paralelamente ao Caminho do Papa Leão XIV, também foi apresentada a campanha promocional "La Ruta de León" (A Rota de Leão). Esta campanha, patrocinada pela Comissão de Promoção Turística e Exportação do Peru (PromPerú), visa incentivar turistas nacionais e internacionais a visitarem os atrativos turísticos das quatro regiões incluídas no percurso turístico "Caminhos do Papa Leão XIV".

A rota do Caminho dedicado ao Papa Leão XIV

Etapas ainda em fase de definição

A ministra do Comércio Exterior e Turismo (Mincetur), Desilú León, esclareceu que os detalhes do Caminho ainda estão em fase de construção. "Foram dias de trabalho muito intenso - disse ela durante o evento de lançamento do percurso em Chiclayo - para chegar a um acordo e identificar os recursos turísticos em cada uma delas, mas este é um trabalho que podemos continuar fazendo, enquanto também planejamos incluir outros locais."

A ministra do Comércio Exterior e Turismo (Mincetur), Desilú León

Investimentos nacionais e locais

O Caminho do Papa Leão XIV será uma oportunidade para restaurar igrejas, expandir museus, melhorar o acesso e promover negócios e produtores, hotéis e abrigos, produtos alimentícios e artesanato local, graças aos investimentos governamentais e regionais. "Nesta primeira fase”, continua a ministra, destinamos aproximadamente o equivalente a mais de 842.500.000 de reais, "dos quais uma parte vem do governo nacional, mas a outra parte vem dos próprios governos regionais. Callao está investindo, La Libertad está investindo, aqui em Lambayeque o governo regional destinou recursos para investimentos neste percurso, e tudo o que estamos investindo, mais ou menos, contribui para este valor." O Ministério da Cultura também apoiará o Museu Nacional Sicán e restaurará a Catedral e a Capela La Verónica, em Chiclayo. O Museu Tumbas Reais de Sipán será ampliado.

Fiéis durante a apresentação ao público do Caminho do Papa Leão XIV

Uma homenagem ao Papa peruano

Leia também 09/07/2025 Todos os dias 100 kg de correspondência para o Papa Leão O Correio Italiano relata que centenas de cartas endereçadas ao Papa chegam todos os dias ao seu Centro de triagem em Fiumicino - localidade onde se encontra o Aeroporto ...

A presidente peruana, Dina Boluarte, enfatizou que o Caminho do Papa Leão XIV é uma homenagem à passagem do Papa pelo Peru e "a todos os homens e mulheres de fé que foram uma luz em sua comunidade". "Este itinerário - disse a presidente - não só percorre estradas e igrejas, mas também atravessa a memória, a fé e a esperança de um povo que nunca deixou de sonhar e que hoje pode dizer com orgulho: temos um Papa peruano".