Compromissos do Papa em agosto e setembro, missa com os jovens em Tor Vergata

O Departamento das Celebrações Litúrgicas Pontifícias publicou o calendário dos compromissos de Leão XIV nos meses de agosto e setembro. Dentre eles, destacam-se a liturgia da Solenidade da Assunção que será presidida pelo Pontífice na Paróquia de São Tomás da Vilanova, em Castel Gandolfo, a canonização de Acutis e Frassati, a Comemoração Ecumênica dos novos mártires em São Paulo Fora dos Muros.

Vatican News

Vários compromissos aguardam Leão XIV nos próximos meses de agosto e setembro. O Departamento das Celebrações Litúrgicas Pontifícias publicou o calendário dos compromissos litúrgicos do Papa que, a partir de domingo, 6 de julho, se transferirá para Castel Gandolfo para um período de descanso.

Compromissos de agosto

O primeiro evento será no domingo, 3 de agosto, com a missa das 9h locais (4h de Brasília) presidida pelo Pontífice no Jubileu dos Jovens. A celebração, que contará com a presença de milhares de jovens de todo o mundo, será realizada em Tor Vergata, um local situado na periferia de Roma que entrou para a história pela grande missa presidida por João Paulo II durante o Jubileu do ano 2000. No dia 15 de agosto, Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, o Papa celebrará a missa, às 10h locais (5h de Brasília), na paróquia pontifícia de São Tomás de Villanova, em Castel Gandolfo.

Celebrações de setembro

No domingo, 7 de setembro, às 10h locais (5h de Brasília), na Praça São Pedro, Leão XIV presidirá a Santa Missa de canonização dos Beatos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. A data foi anunciada pelo Pontífice durante seu primeiro Consistório ordinário público, em 13 de junho. Uma semana depois, no domingo, 14 de setembro, o Papa participará, às 17h locais (12h de Brasília), na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, da Comemoração Ecumênica dos novos mártires e testemunhas da fé. O último compromisso do mês de setembro está previsto para o domingo, 28 de setembro, com a missa na Praça São Pedro, às 10h (5h de Brasília), para o Jubileu dos Catequistas.