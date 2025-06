Um pontificado nas mãos de Nossa Senhora

O mês de maio deu-nos um novo Papa. Maio, o mês das flores e das mães, e, também, o mês dedicado, na tradição católica, a Nossa Senhora, Maria — a Mãe de Jesus.

Sérgio Carvalho

O Santo Padre, Leão XIV mostrou-se, desde os primeiros momentos, um Papa profundamente mariano, pois no dia da sua apresentação, concluiu a sua alocução rezando uma Ave-Maria com a multidão que o acolheu, na praça de São Pedro, juntamente com os milhões que o seguiam, pelos meios de comunicação social e redes sociais.

A devoção mariana do novo Papa está, também, patente no seu escudo heráldico, onde figura, com fundo azul, a flor-de-lis, o lírio branco, símbolo de Nossa Senhora, assim como a referência à Ordem de Santo Agostinho com um coração em chamas trespassado por uma flecha, que representa simbolicamente as palavras de Santo Agostinho relatadas no livro das Confissões: «Sagittaveras tu cor meum charitate tua», («Feriste o meu coração com o teu amor»).

A primeira oração pública, ao meio-dia, no domingo, foi o Regina caeli (Rainha do Céu) onde o Papa cantou a oração mariana do tempo pascal e a sua primeira visita foi ao Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, nos arredores de Roma, custodiado pelos frades agostinianos. E, no regresso, passou pela Basílica de Santa Maria Maior, onde está o ícone da padroeira de Roma, Nossa Senhora Salus Populi Romani (Salvação do Povo Romano), cuja réplica acompanha a Cruz das Jornadas Mundiais da Juventude.

Tudo pode ser mera coincidência, mas a eleição de Leão XIV, ocorreu a 8 de maio, data em que se comemora Nossa Senhora de Luján, uma imagem da Imaculada Conceição que é padroeira de alguns países sul-americanos, e que foi coroada canonicamente, em 1887, no tempo do Papa Leão XIII. Também, nesse mesmo dia, se comemora Nossa Senhora de Pompeia, uma importante devoção mariana em Itália, em que a devoção ao Rosário que se espalhou pela mão de Bartolo Longo, um advogado italiano que compôs e promoveu a Súplica à Rainha do Santo Rosário de Pompeia, em 1884, igualmente no pontificado de Leão XIII.

Os cardeais portugueses, regressados de Roma, propuseram ao bispo de Leiria-Fátima a consagração do pontificado de Leão XIV a Nossa Senhora do Rosário de Fátima e ela foi realizada diante da imagem da Capelinha das Aparições, na Cova da Iria, junto com mais de 200.000 peregrinos, no dia 13 de maio. Disse o Bispo de Leiria-Fátima: «Estamos a Vossos pés, os Bispos de Portugal e esta multidão de peregrinos, no 108.º aniversário da Vossa Aparição aos Pastorinhos (…) para Vos consagrar o Ministério do atual sucessor de Pedro e Bispo de Roma (…). Enchei o seu coração da ternura de Deus (…) para que ele possa abraçar todos os homens e mulheres deste tempo com o amor do Vosso Filho Jesus Cristo».

Ainda, neste 13 de maio de 2025, completaram-se 25 anos após a divulgação da terceira parte do «Segredo de Fátima» em que era descrita a perseguição e a guerra à Igreja e aos cristãos, assim como o ataque ao «bispo vestido de branco», que é o Papa. Na mensagem de Fátima há inúmeras referências ao Papa e à necessidade de orar por ele e pela sua missão. E, na Cova da Iria, rezou-se e reza-se diariamente pelo Santo Padre.

No dia 18 de maio, teve lugar a missa de inauguração solene do pontificado do Santo Padre Leão XIV. Por feliz coincidência, é a data de nascimento do grande Papa mariano, São João Paulo II (18.05.1920) e que tinha o lema «Totus tuus, Maria» (Todo teu, ó Maria).

Acompanhemos o novo pontificado com a solicitude da nossa oração e peçamos a intercessão de Nossa Senhora para o ministério de Leão XIV e que ele seja o portador da mensagem da paz e da reconciliação de todos os povos.

Fonte: L'Osservatore Romano - PT