Telefonema entre o Papa e Putin: “que a Rússia faça um gesto de paz”

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé confirmou a ligação telefônica que ocorreu à tarde. O Papa fez um apelo à Rússia para que faça um gesto que promova a paz e enfatizou a importância do diálogo entre as partes para buscar soluções para o conflito.

Vatican News

O Papa Leão XIV e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tiveram uma conversa telefônica na tarde desta quarta-feira, 4 de junho. A informação foi confirmada pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.



Durante a ligação, além das questões de interesse mútuo, foi dada especial atenção à situação na Ucrânia e à paz. O Papa fez um apelo para que a Rússia faça um gesto que promova a paz, enfatizou a importância do diálogo para estabelecer contatos positivos entre as partes e buscar soluções para o conflito.



Falou-se da situação humanitária, da necessidade de favorecer a ajuda onde for necessário, dos esforços contínuos para a troca de prisioneiros e do valor do trabalho que o cardeal Zuppi realiza nesse sentido.



O Papa Leão se referiu ao Patriarca Kirill, agradecendo pelos votos recebidos no início de seu pontificado e enfatizou como os valores cristãos comuns podem ser uma luz que ajuda a buscar a paz, defender a vida e buscar a verdadeira liberdade religiosa.