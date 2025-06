Telefonema entre o Papa e Pedro Sánchez, presidente do governo da Espanha

Espaço interno do Vaticano

Leão XIV e o presidente do governo da Espanha conversaram hoje por telefone. Entre os temas tratados, esteve também a IV Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, que será realizada no mês de junho em Sevilha. O primeiro-ministro renovou o convite ao Pontífice para visitar o país.

Vatican News

Uma conversa telefônica realizou-se na tarde desta quarta-feira, 11 de junho, entre o Papa Leão XIV e o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. A Sala de Imprensa da Santa Sé informou que, durante a ligação, o Pontífice agradeceu pela presença do rei Felipe e da rainha Letizia na celebração eucarística pelo início do seu Ministério Petrino.

“Durante o colóquio — continua o comunicado — foram abordados temas de interesse comum, entre os quais a crise migratória, a necessidade de construir pontes para resolver os conflitos em andamento e a defesa da dignidade humana.”

Por fim, informa a Sala de Imprensa da Santa Sé, “após conversarem sobre a IV Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, que acontecerá no mês de junho em Sevilha, o presidente do Governo da Espanha renovou o convite ao Santo Padre para visitar o país".