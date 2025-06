Salas Castañeda é o novo coordenador das viagens do Papa

O cardeal Koovakad, prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, passa o cargo ao responsável pela Seção de Assuntos Gerais da Secretaria de Estado. Trata-se de uma tarefa interna e o anúncio foi feito pela conta X “Terza Loggia”.

Vatican News

“O Papa Leão XIV confiou a monsenhor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, Ooicial da Seção de Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, a função de Coordenador das Viagens Apostólicas. O anúncio foi feito hoje por Sua Excelência Monsenhor Substituto, após a recitação do Angelus.” É o que lê-se em uma postagem no X pela conta da Secretaria de Estado “Terza Loggia”.

O substituto da secretária de Estado, arcebispo Peña Parra (centro), anuncia a nomeação de monsenhor Salas Castañeda (esquerda). À direita, o cardeal Koovakad

O cardeal George Koovakad, responsável pelas viagens do Papa Francisco desde 2021, foi criado cardeal em dezembro passado e é prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso desde 21 de janeiro de 2025.

Monsenhor José Nahum Jairo Salas Castañeda nasceu em 11 de julho de 1978 em Santa Clara, Estado de Durango (México). Foi ordenado sacerdote em 4 de dezembro de 2008, incardinando-se na Arquidiocese de Durango. Formou-se em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma.

Após ingressar no Serviço Diplomático da Santa Sé em 1º de julho de 2013, atuou nas Representações Pontifícias no Burundi (2013-2016), Iraque (2016-2019) e Hungria (2019-2023), participando da organização das duas Viagens Apostólicas do Papa Francisco em setembro de 2021 — por ocasião do 52º Congresso Eucarístico Internacional — e em abril de 2023.

Desde 1º de julho de 2023, é oficial da Seção de Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, onde também ocupou o cargo de responsável do Escritório Central de Estatística da Igreja, editando o Anuário Pontifício e sua futura digitalização.