Pesar do Papa pelas vítimas do acidente aéreo na Índia

Leão XIV expressou profundo pesar pelas vítimas do acidente aéreo ocorrido hoje, 12/06, perto de Ahmedabad, na Índia, enviando condolências e orações às famílias. O desastre envolveu uma aeronave da Air India e deixou mais de 200 de mortos e feridos.

Thulio Fonseca - Vatican News

O Papa Leão XIV manifestou profundo pesar pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido na manhã desta quinta-feira, 12 de junho, nas proximidades de Ahmedabad, na Índia, envolvendo uma aeronave da companhia Air India. Em telegrama assinado pelo cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, o Santo Padre expressou suas sinceras condolências às famílias e amigos dos que perderam a vida na tragédia.

“No momento de dor e luto, Sua Santidade envia suas orações e assegura sua proximidade espiritual a todos os atingidos pelo acidente”, afirma o texto. O Pontífice também confiou “as almas dos falecidos à misericórdia do Todo-Poderoso” e invocou “as bênçãos divinas de cura e paz” sobre os feridos, os socorristas e todos os envolvidos nos esforços de resgate. O telegrama foi enviado às autoridades eclesiásticas locais e aos responsáveis pela assistência às vítimas.

O acidente

O acidente ocorreu quando o voo AI171 da Air India, que partia de Ahmedabad com destino ao aeroporto de Londres Gatwick, caiu poucos minutos após a decolagem. A bordo da aeronave, um Boeing 787‑8 Dreamliner, estavam 232 passageiros e 10 tripulantes. Entre os ocupantes estavam 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. Segundo informações da polícia local, mais de 200 pessoas morreram no impacto, mas os trabalhos de busca e resgate continuam na área do desastre. As autoridades ainda investigam as causas do acidente, considerado um dos mais graves da aviação indiana nos últimos anos.