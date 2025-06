Os Papas em Santa Maria di Galeria: nas frequências da história para reduzir distâncias

A visita de Leão XIV ao Centro de Transmissão da Rádio Vaticano soma-se às de seus predecessores, começando pela inauguração com o Papa Pio XII em 1957

Amedeo Lomonaco – Vatican News

No dia do seu aniversário de sacerdócio, em 19 de junho de 2025, o Papa Leão XIV visitou o Centro de Transmissão da Rádio Vaticano em Santa Maria di Galeria nos arredores de Roma. O Papa se encontrou com os funcionários e visitou a sala dos transmissores projetada pelo arquiteto Pier Luigi Nervi, sentou-se na sala de controle para as transmissões de ondas curtas e também se informou sobre o funcionamento das antenas.

Conforme uma nota da Sala de Imprensa da Santa Sé, o Papa Leão ressaltou que, durante seu trabalho missionário na América Latina e na África, foi inestimável poder receber as transmissões de ondas curtas da Rádio Vaticano, que chegam a lugares onde poucas emissoras conseguem alcançar. Os passos do Papa Leão durante a visita ao Centro Transmissor de Santa Maria di Galeria somam-se significativamente aos de seus predecessores, a começar pelo fundador do Centro, o Papa Pio XII.

É domingo, 27 de outubro de 1957: Pio XII abençoa e inaugura as instalações do novo Centro Transmissor da Rádio Vaticano em Santa Maria di Galeria. Três anos antes, após ter obtido o reconhecimento da extraterritorialidade para os 400 hectares do Centro, dada a sua finalidade de serviço à Igreja universal, haviam começado as grandes obras de realização. O Pontífice — assim como seu predecessor Pio XI, por ocasião da inauguração, em 12 de fevereiro de 1931, da "Statio Radiophonica Vaticana" — dirige nessa circunstância solene uma radiomensagem em latim, direcionada aos fiéis e aos povos de todo o mundo.

O Papa Pacelli – como recorda um artigo da revista La Civiltà Cattolica – chega à sede do Centro Transmissor percorrendo 27 quilômetros desde Castel Gandolfo, e essa foi a viagem mais longa de seu Pontificado fora de Roma. Na entrada da alameda, que do portão leva ao edifício central onde estão dispostos os transmissores e os demais aparelhos, estão posicionados piquetes da Guarda Suíça e da Guarda Palatina de Honra. As palavras de Pio XII são um convite para escutar:

"Escutai, ó povos distantes" (Is 49, 1), todos vós prestai atenção; da nova Estação de Rádio Vaticano, desta floresta de antenas, sobre a qual se eleva, alta e invicta, a Cruz, sinal de verdade e de caridade, a Nossa palavra se dirige a vós (2 Cor 6, 11). Em primeiro lugar, desejamos expressar de nossa alma eterna gratidão a Deus, que não apenas criou o céu e a terra com admirável concordância e harmonia, mas também inseriu em cada elemento forças misteriosas, que o intelecto humano investiga cuidadosamente, laboriosamente descobre e submete ao seu domínio. Assim, a voz do homem, captada por engenhosos dispositivos, produz ondas elétricas que, transvoando as distâncias da terra e do mar, são recebidas por outros aparelhos que reproduzem a mesma voz como se aqueles que falam de longe estivessem presentes. Isso ocorre por meio do Rádio, que é certamente uma das maiores invenções que o engenho humano fez em nossos tempos para o benefício comum”.

Pio XII em Santa Maria di Gsleria, em 27 de outubro de 1957

João XXIII inaugura novo transmissor em 1962

Em 1962, o Papa João XXIII inaugurou um novo transmissor da Rádio Vaticano com uma radiomensagem em latim. A cerimônia, que ocorreu na sede de Santa Maria di Galeria, foi notavelmente solene, como descreveu o L'Osservatore Romano na época, devido à presença em Roma de bispos da Austrália e da Nova Zelândia. O Papa Roncalli enfatizou a importância dessas "admiráveis obras do engenho humano":

“Com o coração comovido, nos dirigimos a vós, queridos filhos da Austrália e da Nova Zelândia. Neste dia de alegria, enquanto vossos bispos participam da Assembleia Ecumênica, inauguramos esta nova estação transmissora, graças à qual as transmissões diárias da nossa Rádio Vaticano vos alcançarão com maior eficácia, a vós e a todo o Extremo Oriente. ...Estas obras admiráveis do engenho humano, nas quais resplandece mais intensamente o esplendor do poder divino, foram erguidas com Cristo, resultando de grande utilidade para a comunidade dos povos, aliviando suas mútuas necessidades, alimentando a paz e a concórdia.

Primeira página do L'Osservatore Romano após a visita de João XXIII

Três novos transmissores inaugurados por Paulo VI em 1966

Em 30 de junho de 1966, Paulo VI abençoou e inaugurou três novos transmissores da Rádio Vaticano, marcando uma nova etapa no desenvolvimento da emissora pontifícia. O Papa Montini visitou o Centro Transmissor de Santa Maria di Galeria e pressionou os botões, colocando assim em ação o transmissor de ondas médias de 250 kW e outros dois transmissores de 100 kW. Nessa ocasião, Paulo VI proferiu palavras de valor programático, explicando que pretendia promover também um desenvolvimento mais amplo da programação da Rádio Vaticano. Em seu discurso, ele revisitou as origens da emissora, indicando primeiramente dois nomes: Pio XI e Guglielmo Marconi.

“Quando quisermos ligar as instalações da Rádio Vaticano aos nomes das pessoas que a instituíram, construíram, dirigiram e desenvolveram, a lembrança vai espontaneamente e de forma devida ao Papa Pio XI, que quis e concebeu este meio, então novíssimo, de comunicação, como órgão indispensável daquele complexo de serviços que deveriam significar a independência do Estado da Cidade do Vaticano e garantir o seu efetivo exercício, sempre em função da missão apostólica própria do Chefe da Igreja... Àquele grande Pontífice vai ainda hoje a Nossa gratidão, felizes em associar à sua memória o nome de Guglielmo Marconi, que pessoalmente dirigiu a fundação das primeiras instalações radiofônicas vaticanas, e quis assim fazer da sua glória uma homenagem à Sé Apostólica, convencido de que o emprego da sua maravilhosa invenção não poderia atingir um patamar mais alto”.

A visita de Paulo VI em 1966

A visita de João Paulo II em 1991

Em 15 de maio de 1991, João Paulo II visitou o Centro de Transmissão da Rádio Vaticano em Santa Maria di Galeria. O encontro com a grande família da emissora radiofônica vaticana ocorreu no contexto das celebrações do sexagésimo aniversário da fundação da emissora. Durante a visita, o Pontífice parou, entre outras coisas, para admirar uma das poderosas antenas rotativas de ondas curtas que equipam o Centro Transmissor. Em seu discurso, o Papa Wojtyła recordou, entre outras coisas, o contínuo desenvolvimento dos instrumentos de comunicação, "cada vez mais potentes" e "capazes de reduzir as distâncias no tempo e no espaço de forma tão surpreendente".

“É motivo de constante assombro e de vibrante esperança o desenvolvimento de instrumentos de comunicação cada vez mais potentes, capazes de reduzir as distâncias no tempo e no espaço de modo tão surpreendente. Céu e terra, dia e noite, homens e coisas são chamados à unidade da escuta e do louvor, um novo sinal daquela comunhão no ser que envolve toda a criação e toda a história. Nestes 60 anos, a Rádio Vaticano, nascida também como expressão da soberania e da independência da Santa Sé, continuou a tornar cada vez mais perceptível – em diversas línguas da terra – a voz livre dos Sumos Pontífices e da Igreja, para o anúncio do Evangelho e a defesa dos povos e dos direitos humanos”.

A visita de João Paulo II em 1991

Nas Frequências da História

Os passos dos Pontífices no Centro Transmissor de Santa Maria di Galeria inserem-se em contextos históricos diversos, mas todos unidos por pelo menos duas diretrizes principais. A primeira está ligada ao desenvolvimento de novas tecnologias, possibilitado pelo engenho humano. Outra linha comum, que transcende o tempo, une-se à missão do Rádio e, em particular, da Rádio Vaticano: reduzir as distâncias e aproximar os povos do Senhor e das palavras do Evangelho.