Aquelas palavras de Papa Pacelli para pôr um fim à guerra

Em 1939, Pio XII lançou seu célebre apelo pelo rádio, enquanto o mundo estava à beira da Segunda Guerra Mundial. As palavras do Pontífice, que na época não foram ouvidas, foram retomadas nesta quarta-feira (19/06) por Leão XIV, ao final da Audiência Geral, para invocar a paz diante do atual cenário de tensões e violência.

Andrea Tornielli

Leão XIV, no apelo pela paz ao final da Audiência Geral desta quarta-feira (18/06), citou significativamente uma frase da mensagem transmitida pelo rádio naquela quinta-feira, 24 de agosto de 1939, por Pio XII. O mundo estava então à beira da Segunda Guerra Mundial: “Nada se perde com a paz. Tudo pode ser perdido com a guerra”.

Este é o contexto das palavras do Papa Pacelli, eleito poucos meses antes como sucessor de Pio XI, após ter sido seu secretário de Estado durante 9 anos: “É com a força da razão, não com aquela das armas, que a Justiça abre caminho. E os impérios que não se baseiam na Justiça não são abençoados por Deus. A política emancipada da moral trai aqueles mesmos que assim a querem. O perigo é iminente, mas ainda há tempo. Nada se perde com a paz. Tudo pode ser perdido com a guerra. Que os homens voltem a compreender-se. Que retomem as negociações. Negociando com boa vontade e com respeito pelos direitos recíprocos, perceberão que as negociações sinceras e eficazes nunca estão impedidas de alcançar um sucesso honroso”.

A mensagem transmitida pelo rádio foi pronunciada às 19 horas do dia 24 de agosto, em Castel Gandolfo, depois que o Papa tomou conhecimento da notícia do pacto entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Pio XII escolheu, naquela ocasião, um dos quatro rascunhos que lhe foram apresentados pela Secretaria de Estado. O texto escolhido havia sido preparado pelo substituto Giovanni Battista Montini, e o Papa havia feito algumas correções de seu próprio punho. Enquanto o Pontífice proferia o apelo, Montini teria permanecido ao seu lado para auxiliá-lo.

Como é sabido, o apelo do Papa Pacelli foi infelizmente ignorado. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa e tinha início a Segunda Guerra Mundial.