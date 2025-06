Papa pede aos sacerdotes que levem sua proximidade aos povos

Leão XIV encorajou os futuros diplomatas da Santa Sé a viverem seu ministério com humildade, mansidão e espírito missionário, atentos às realidades das Igrejas locais e sempre próximos das pessoas.

Thulio Fonseca - Vatican News

“Pastores com os pés no chão”: foi assim que o Papa Leao XIV definiu os sacerdotes que servem a missão da Santa Sé nas Representações Pontifícias. A exortação foi dirigida aos alunos da Pontifícia Academia Eclesiástica que concluíram o Ano Missionário, recebidos em audiência nesta sexta-feira, 20 de junho, no Vaticano.

Durante o encontro, o Pontífice recordou o valor dessa etapa formativa, instituída por seu predecessor Francisco, como uma coroação da preparação dos futuros diplomatas do Vaticano. Trata-se de um tempo vivido em contextos missionários diversos, que oferece aos sacerdotes uma oportunidade concreta de mergulhar na vida das comunidades eclesiais espalhadas pelo mundo.

Leao XIV insistiu na importância de cultivar o espírito de serviço, e destacou que o ministério petrino — que tem a solicitude por todas as Igrejas — precisa do apoio fiel e próximo dos Representantes Pontifícios, missão que agora caberá aos novos diplomatas.

“Exorto também vocês a exercerem o dom do seu sacerdócio com humildade e mansidão, com capacidade de escuta e proximidade, como discípulos fiéis e incansáveis de Cristo, o Bom Pastor.”

“O Papa deve poder contar com sacerdotes que, tanto na oração quanto no trabalho, não poupem esforços em levar sua proximidade aos povos e às Igrejas por meio de seu testemunho”, continuou o Santo Padre, e pediu que, onde quer que estejam, desempenhem com dedicação o serviço que lhes for confiado, colocando sempre Cristo, o Bom Pastor, como modelo de sua ação pastoral e diplomática.

O Pontífice concluiu expressando gratidão pela entrega dos sacerdotes durante o Ano Missionário e concedeu sua bênção pelo início de uma nova etapa no serviço à Santa Sé.