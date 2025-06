Papa visita sede da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos

Leão XIV não pôde participar de toda a reunião do Conselho Ordinário, mas compartilhou com seus membros uma ideia que considera central: de que a sinodalidade é um estilo, uma atitude que ajuda a ser Igreja.

Os membros do Conselho Ordinário da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos receberam a visita do Papa na tarde desta quinta-feira (26/06), no início de sua reunião.

Leão XIV não pôde participar de todo o encontro, mas quis compartilhar com os presentes uma ideia que considera central, de que a sinodalidade é um estilo, uma atitude que ajuda a ser Igreja, promovendo autênticas experiências de participação e comunhão.

Este conceito foi desenvolvimento principalmente no pontificado do Papa Francisco, que deu um novo impulso ao Sínodo dos Bispos, por sua vez desejado por São Paulo VI.

"Durante o seu pontificado, o Papa Francisco levou adiante esta concepção nas diferentes Assembleias sinodias, especialmente naquelas sobre a família, e depois fez com que confluísse no último percurso dedicado justamente à sinodalidade."

Portanto, concluiu o Santo Padre, o Sínodo dos Bispos conserva naturalmente a própria fisionomia institucional e, ao mesmo tempo, se enriquece dos frutos amadurecidos nesta fase. Assim, cabe ao organismo agora colher todos os frutos e fazer uma reflexão global: "Eu os encorajo neste trabalho, rezo para que seja profícuo e desde agora lhes agradeço".