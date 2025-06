Papa visita Centro de transmissão da Rádio Vaticano

Segundo comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, Leão XIV "destacou que, durante seu trabalho missionário na América Latina e na África, foi precioso poder receber as transmissões em ondas curtas da Rádio Vaticano, que chegam a lugares onde poucas emissoras conseguem chegar, e reafirmou o valor missionário da comunicação".

Na manhã desta quinta-feira, 19 de junho, o Papa Leão XIV visitou o Centro de Ondas Curtas da Rádio Vaticano, em Santa Maria di Galeria, área extraterritorial nos arredores de Roma.

O Pontífice conversou com a equipe do Centro, administrado pelo Dicastério para a Comunicação, visitou a sala dos transmissores projetada pelo arquiteto Pier Luigi Nervi e sentou-se na sala de controle das transmissões em ondas curtas.

O Papa se informou sobre o funcionamento das antenas, das transmissões e do sistema de "digital disaster recovery" e, com a equipe, comemorou os seus 43 anos de sacerdócio, celebrados hoje.

Segundo comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, Leão XIV "destacou que, durante seu trabalho missionário na América Latina e na África, foi precioso poder receber as transmissões em ondas curtas da Rádio Vaticano, que chegam a lugares onde poucas emissoras conseguem chegar, e reafirmou o valor missionário da comunicação".

Por fim, ao abençoar todos os presentes, agradeceu pelo trabalho realizado com fidelidade e continuidade, mesmo em um dia de feriado como hoje, Solenidade de Corpus Christi.

Em seguida, o Pontífice teve a oportunidade de conhecer a área extraterritorial, cujo estatuto remonta ao acordo de 1951 com o Governo italiano, para a qual, com base no motu proprio "Fratello Sole", está sendo estudado um projeto de sistema agrovoltaico para garantir não apenas o fornecimento de energia da estação de rádio, mas também o completo sustento energético do Estado da Cidade do Vaticano.

O Centro de Rádio foi inaugurado pelo Papa Pio XII em 1957. A última visita de um Papa ao local foi em 1991, com João Paulo II.