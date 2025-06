Pesar do Papa pelo atentado na igreja de Mar Elias, em Damasco

Num telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, pelo atentado na igreja greco-ortodoxa situada no bairro de Dwelaa, na capital síria, o Papa expressa "sincera solidariedade" aos atingidos pela "tragédia" que causou 25 mortos e 63 feridos.

Vatican News

Com "profunda tristeza", o Papa Leão XIV tomou conhecimento do atentado ocorrido no último domingo, 22 de junho, na Igreja greco-ortodoxa de Mar Elias, em Damasco, na Síria, no qual um homem se explodiu entre os fiéis durante a missa.

No telegrama assinado pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o Pontífice expressa "sincera solidariedade" aos atingidos pela "tragédia". O balanço oficial, segundo a agência síria Sana, com base no que foi comunicado pelo Ministério da Saúde local, é de 25 mortos e 63 feridos. As autoridades sírias atribuíram o massacre ao autodenominado Estado Islâmico (EI).

Consolação, cura e paz

"Ao encomendar as almas dos falecidos à amorosa misericórdia de nosso Pai Celestial", prossegue o texto, o Papa também reza por aqueles que choram sua perda, pela cura dos feridos e "invoca os dons de consolação, cura e paz do Todo-Poderoso sobre a nação".