Papa: Concílio de Niceia, uma bússola para a plena unidade visível dos cristãos

No encontro com os participantes do Simpósio dedicado aos 1700 anos do Concílio de Niceia, Leão XIV recordou três temas da unidade entre os cristãos: a fé niceia, a sinodalidade e a celebração da Páscoa, concluindo que a unidade será um dom recebido “como Cristo quiser e pelos meios que Ele quiser”. O encontro foi na manhã deste sábado (07) no Vaticano.

Vatican News

Na manhã deste sábado, 7 de junho, o Papa Leão XIV recebeu os participantes do Simpósio “Niceia e a Igreja do Terceiro Milênio: Rumo à unidade Católico-Ortodoxa” realizado na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino de 4 a7 de junho. Na ocasião enfatizou a importância do Concílio de Niceia como uma bússola para a plena unidade visível dos cristãos abordando três temas para o caminho ecumênico.

A fé de Niceia

O Papa Leão XIV sublinhou que a fé compartilhada, baseada no Deus Uno e Trino, em Cristo como verdadeiro homem e Deus, e na salvação por Jesus Cristo, é "muito mais forte" do que o que divide católicos e ortodoxos. Ele expressou a convicção de que o retorno a essa fonte comum de fé ajudará a superar as divisões restantes. “Estou convencido de que, voltando ao Concílio de Niceia e haurindo juntos desta fonte comum, poderemos ver sob uma luz diferente os pontos que ainda nos separam”. Recordando ainda que “através do diálogo teológico e com a ajuda de Deus, compreenderemos melhor o mistério que nos une”.

“Celebrando unidos esta fé nicena e proclamando-a em conjunto, avançaremos também para a restauração da plena comunhão entre nós.”

A Sinodalidade

“O Concílio de Niceia”, disse ao falar sobre o segundo ponto do Simpósio, “marcou o início de um caminho sinodal para a Igreja”. Neste ponto o Papa enfatizou que o diálogo ecumênico é vital para a compreensão da sinodalidade e da unidade da Igreja, encorajando práticas sinodais conjuntas para assuntos de interesse comum e urgente. Em seguida afirmou:

“Espero que a preparação e a comemoração conjunta do 1700º aniversário do Concílio de Niceia sejam uma ocasião providencial para aprofundar e confessar juntos a fé cristológica e para pôr em prática formas de sinodalidade entre os Cristãos de todas as tradições.”

Celebração da Páscoa

“Um dos objetivos originais de Niceia era estabelecer uma data comum para a Páscoa, a fim de expressar a unidade”, disse o Papa citando o terceiro ponto do Simpósio, lamentando que “as diferenças de calendário ainda impeçam a celebração conjunta da ‘Festa das Festas’, causando problemas pastorais e enfraquecendo o testemunho cristão. Porém reiterou em seguida “a abertura da Igreja Católica para procurar uma solução ecumênica que favoreça a celebração comum da ressurreição do Senhor e dê assim maior força missionária ao nosso anúncio do nome de Jesus e da salvação que nasce da fé na verdade do Evangelho”.

A unidade será um dom recebido

Por fim Leão XIV concluiu seu discurso lembrando que a unidade pela qual os cristãos anseiam não será fruto dos nossos próprios esforços, nem se realizará através de qualquer projeto ou modelo preconcebido. Pelo contrário, a unidade será um dom recebido “como Cristo quiser e pelos meios que Ele quiser”. Concluindo o encontro, o Pontífice recitou uma oração inspirada na tradição oriental.