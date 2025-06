O Papa: rezo pelas famílias que sofrem por causa da guerra

No Regina Caeli, com o qual encerrou a Missa do Jubileu das Famílias, Leão XIV voltou a pedir paz e a agradecer às "pequenas igrejas domésticas nas quais o Evangelho é acolhido e transmitido". Recordou o Dia Mundial das Comunicações Sociais, com o convite à mídia para que cuide da "qualidade ética das mensagens", e as religiosas beatificadas este sábado na Polônia, mártires em 1945

Alessandro De Carolis - Vatican News

Famílias e guerra, dois opostos que, quando se encontram, são apenas terríveis histórias de tormento. As notícias mais recentes de Gaza oferecem um exemplo horrível: nove dos dez filhos de uma família mortos pelas bombas que estão incinerando a Faixa de Gaza. Assim, no dia em que, sob o sol romano, milhares de mães e pais, avós e netos celebram o seu Jubileu – num clima de afeto, com as crianças acariciadas nos braços e livres para brincar na Praça de São Pedro, acompanhadas pelos sorrisos dos seus pais – a oração com que Leão XIV encerra o Regina Caeli ao final da Missa acende algo muito mais profundo no coração.

Que a Virgem Maria abençoe as famílias e as apoie nas suas dificuldades: penso especialmente naqueles que sofrem por causa da guerra no Oriente Médio, na Ucrânia e em outras partes do mundo. Que a Mãe de Deus nos ajude a caminhar juntos no caminho da paz.

Amor apesar do terror

Como Francisco antes dele, Leão XIV também não perde a oportunidade pública de invocar a paz para aquelas partes do mundo onde hoje ela parece uma pobre utopia. No entanto, nem mesmo a guerra, com suas tragédias, pode matar o bem, especialmente o que nasce da fé. O Papa enfatiza isso recordando, no Regina Caeli, a beatificação, no sábado na Polônia, da irmã Cristofora Klomfass e das quatorze coirmãs da Congregação de Santa Catarina, Virgem e Mártir, mortas pelos soldados do Exército Vermelho em 1945.

Apesar do clima de ódio e terror contra a fé católica, elas continuaram a servir os doentes e os órfãos. Confiamos à intercessão das novas Beatas Mártires todas as religiosas do mundo que generosamente se dedicam ao Reino de Deus.

A mídia e a “qualidade ética das mensagens”

Repetidos aplausos pontuam as palavras de Leão XIV quando ele mais uma vez expressa a alegria de ver diante de si tantas crianças “que reavivam a nossa esperança” e tantos avós e idosos, definidos como “modelos genuínos de fé e inspiração para as jovens gerações”. E ao tema da família, o Papa também vincula o agradecimento que dedica aos profissionais da mídia, no Dia Mundial das Comunicações Sociais: “Cuidando da qualidade ética das mensagens – diz ele –, eles ajudam as famílias em sua tarefa educativa”.