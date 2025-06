Papa no Regina Caeli: que o Espírito ilumine os governantes para a paz

Ao final da celebração de Pentecostes na Praça São Pedro, o Pontífice, por intercessão de Nossa Senhora, disse: "invoquemos do Espírito Santo o dom da paz. Principalmente, a paz nos corações: só um coração pacífico pode difundir a paz, na família, na sociedade, nas relações internacionais. Que o Espírito de Cristo ressuscitado abra caminhos de reconciliação onde quer que haja guerra; que ilumine os governantes e lhes dê a coragem de fazer gestos de apaziguamento e de diálogo".

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV, ao final da missa na Solenidade de Pentecostes neste domingo (08/06), dirigiu uma saudação aos milhares de peregrinos que participaram da celebração numa Praça São Pedro lotada com os participantes do Jubileu das Comunidades, Associações e Novas Comunidades, resistentes a um calor de 30 graus, além de daqueles que acompanharam a transmissão mundo afora. No Regina Caeli, o Pontífice também agradeceu cardeais e bispos presentes: "queridos irmãos e irmãs, com a força do Espírito Santo, voltem renovados deste Jubileu de vocês. Vão e levem a todos a esperança do Senhor Jesus!".

A saudação aos alunos em fim de ano letivo na Europa

A recordação também se estendeu aos estudantes que, na maioria dos países europeus, terminou o ano escolar na última sexta-feira (06/06) para começar a pausa de verão que pode variar em diferentes países. Na Itália e na Espanha, por exemplo, as férias são maiores e duram cerca de 3 meses. O Papa Leão disse: "na Itália e em outros países, o ano letivo está por concluir-se nestes dias. Gostaria de saudar todos os alunos e professores, especialmente aqueles que vão fazer os exames finais nos próximos dias".

Invocar do Espírito a paz nos corações

Por fim, o Papa Leão XIV voltou a pedir a paz com a invocação do Espírito Santo, para que possa soprar e chegar até os corações dos governantes:

“E agora, por intercessão da Virgem Maria, invoquemos do Espírito Santo o dom da paz. Principalmente, a paz nos corações: só um coração pacífico pode difundir a paz, na família, na sociedade, nas relações internacionais. Que o Espírito de Cristo ressuscitado abra caminhos de reconciliação onde quer que haja guerra; que ilumine os governantes e lhes dê a coragem de fazer gestos de apaziguamento e de diálogo.”

A saudação de Leão XIV ao final da celebração na Solenidade de Pentecostes (@Vatican Media)