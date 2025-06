Papa Leão XIV recebe presidente de São Tomé e Príncipe

Carlos Vila Nova foi recebido em audiência na manhã desta segunda-feira (30/06) pelo Santo Padre. No diálogo na Secretaria de Estado, foram tratadas a cooperação, a educação e o apoio da Igreja em São Tomé e Príncipe.

Na manhã desta segunda-feira, 30 de junho, o Papa Leão XIV recebeu em audiência no Palácio Apostólico, o presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Carlos Manuel Vila Nova. Após o encontro com o Santo Padre, o chefe de Estado reuniu-se também com dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais.

De acordo com comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, durante os colóquios cordiais na Secretaria de Estado, foi destacada a qualidade das relações bilaterais entre a Santa Sé e São Tomé e Príncipe. Abordaram-se temas de interesse comum, como a situação política e socioeconômica do arquipélago, com especial atenção à contribuição da Igreja Católica no país, sobretudo nos âmbitos da saúde, da educação e da formação da juventude.

No decorrer da conversa, informa ainda a nota do Vaticano, houve uma troca de impressões sobre questões regionais e internacionais, destacando-se a importância de promover o diálogo e a cooperação entre as nações.