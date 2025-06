O Papa aos ciclistas do Giro d'Itália: vocês são um exemplo para os jovens

O Papa Leão XIV recebeu os ciclistas do Giro d'Itália no Vaticano na tarde deste domingo, 1º de junho, destacando seu papel como modelos para as novas gerações. Durante o encontro, os ciclistas receberam uma mensagem de bênção e reflexão sobre a importância de cuidar do corpo e do espírito

Num gesto repleto de proximidade e simbolismo, o Papa Leão XIV deu as boas-vindas aos ciclistas participantes da etapa final do Giro d'Itália na tarde deste domingo, 1º de junho de 2025. Durante a passagem pela Cidade do Vaticano, eles pararam para cumprimentar o Pontífice. A tranquilidade do percurso, em contraste com a tensão habitual da competição, proporcionou um momento único, no qual a verdadeira vitória consistiu em reduzir a velocidade e parar brevemente para encontrar o olhar do Papa. Ele acompanhou os ciclistas em sua etapa vaticana com um sorriso e um gesto de bênção.

Os ciclistas do Giro d'Itália em sua passagem pelo Vaticano (@Vatican Media)

Momento simbólico que transcende as fronteiras do esporte

A iniciativa tem suas raízes em uma ideia abraçada pelo Papa Francisco, que quis aproximar o Giro d'Itália da espiritualidade da Cidade Eterna. Este ano, o Papa Leão XIV reviveu a tradição com entusiasmo, oferecendo calorosas boas-vindas aos ciclistas em um contexto altamente simbólico. "Bom dia a todos! Bem-vindos ao Vaticano!", iniciou o Papa em seu breve discurso. Da Praça dos Protomártires de Roma (ao lado da sacristia da Basílica de São Pedro), ele saudou calorosamente os ciclistas que passavam em suas bicicletas. "É um prazer recebê-los nesta etapa final do Giro d'Itália. Espero que para cada um de vocês seja realmente um dia maravilhoso", acrescentou, destacando não apenas a competição, mas também o significado mais profundo do evento: um momento simbólico que transcende as fronteiras do esporte.

Cuidar do corpo, mente, coração e espírito

Leão XIV aproveitou a oportunidade para destacar a importância dos ciclistas como modelos para os jovens em todo o mundo. "Saibam que vocês são um modelo para os jovens em todo o mundo. O Giro d'Itália é profundamente amado, não apenas na Itália, mas em muitos lugares. O ciclismo é muito importante, assim como o esporte em geral", acrescentou o Bispo de Roma, aplaudindo o espírito de sacrifício e companheirismo que caracteriza os atletas. Em seguida, Prevost refletiu sobre a necessidade de cuidar tanto do corpo quanto do espírito, uma mensagem que ressoou entre os ciclistas, que treinam diariamente para manter seus corpos em perfeitas condições. “Obrigado por tudo o que fazem; vocês são verdadeiros exemplos. E espero que, assim como cuidam de seus corpos, seus espíritos também sejam sempre abençoados. Que vocês estejam sempre atentos ao ser humano como um todo: corpo, mente, coração e espírito”, expressou, encerrando sua mensagem com uma bênção para todos os participantes: “Que Deus os abençoe”, concluiu, acrescentando, no mesmo sentido, algumas palavras em inglês.

O Papa abençoa o Giro d'Itália