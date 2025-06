Leão XIV: O Óbolo de São Pedro, sinal de comunhão com o Papa

Ao final da oração do Angelus, o Papa agradeceu a todos os que o sustentam em seu ministério por meio de suas doações.

"Nesta festa, celebra-se também o Dia do Óbolo de São Pedro, que é um sinal de comunhão com o Papa e de participação no seu ministério apostólico. Agradeço de coração a todos aqueles que, com as suas doações, apoiam os meus primeiros passos como Sucessor de Pedro."

São estas as palavras do Papa ao final da oração mariana, na qual recorda que o dia 29 de junho, solenidade dos santos Pedro e Paulo, é tradicionalmente dedicado à coleta de doações para apoiá-lo em sua missão a serviço da Igreja universal. De fato, o sentido do Óbolo de São Pedro — prática secular de solidariedade em apoio aos Papas — é o de ser uma ajuda para acompanhar o Pontífice no anúncio da mensagem cristã, na promoção da paz e na contribuição para ajudar aqueles que vivem em situação de necessidade.

Óbolo de São Pedro 2025

Em apoio a essa iniciativa, a Secretaria para a Economia e o Dicastério para a Comunicação da Santa Sé disponibilizaram materiais informativos e multimídia que explicam o seu significado. No site oficial é possível contribuir com uma doação por meio de canais digitais seguros.

Há alguns dias foi publicado o relatório anual do fundo que reúne as doações destinadas ao Pontífice. Nele, destaca-se que, em 2024, as receitas do Óbolo de São Pedro totalizaram 58 milhões de euros, um aumento em relação a 2023 (52 milhões). Foram destinados, então, 13,3 milhões de euros para apoiar 239 projetos sociais e de assistência financeira em 66 países de todos os continentes (seis milhões a mais em comparação com 2023).