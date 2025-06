Papa recebe embaixadores da Austrália e da República Dominicana junto à Santa Sé

Keith John Pitt da Austrália, de 55 anos, e Victor Valdemar Suárez Díaz da República Dominicana, de 53 anos, apresentaram as cartas credenciais ao Pontífice em audiência nesta terça-feira (03/06), começando a missão no Vaticano.

Andressa Collet - Vatican News

A terça-feira (03/06) foi de oito audiências para o Papa Leão XIV no Palácio Apostólico, entre as quais, para receber os dois novos embaixadores junto à Santa Sé provenientes da Austrália e da República Dominicana. Com a apresentação das cartas credenciais ao Pontífice, eles começam a missão no Vaticano.

O embaixador da Austrália

O novo embaixador da Austrália junto à Santa Sé com o Papa Leão XIV (@VATICAN MEDIA)

O novo embaixador da Austrália, Keith John Pitt, nasceu em 31 de agosto de 1969. É casado e tem três filhos. Ele é formado em Engenharia pela Universidade de Tecnologia de Queensland (QUT), localizada no nordeste do país. Depois de trabalhar como engenheiro elétrico e eletricista, empresário e agricultor, ele foi subsecretário do Vice-Primeiro-Ministro nos anos de 2016 e 2018, além de subsecretário de Comércio, Turismo e Investimentos (2016 – 2017). Keith Pitt também ocupou o cargo de ministro de Recursos, Água e Austrália do Norte de 2020 a 2021, e de ministro de Recursos e Água de 2021 a 2022. Entre 2013 e 2024 também foi deputado do Parlamento Federal da Circunscrição de Hinkler.

O embaixador da República Dominicana

O novo embaixador da República Dominicana junto à Santa Sé com o Pontífice (@VATICAN MEDIA)

O novo embaixador da República Dominicana, Victor Valdemar Suárez Díaz , nasceu em 6 de novembro de 1971. É casado e tem dois filhos. Estudou na Universidade Tecnológica de Santiago (UTESA), na República Dominicana, e obteve uma Licenciatura em Direito (1996 – 2000), um Master em Relações Internacionais (2012 – 2014) e um Diploma em Código de Processo Penal Dominicano na Escola Nacional do Ministério Público.

Victor Díaz já foi chefe de Gabinete junto ao Ministério Público (2004 – 2006) e, como deputado da República Dominicana (2006 – 2024), foi presidente das Comissões para o Plano Nacional de Regularização, daquelas Permanentes do Ministério Público e da Justiça, e também da Comissão de Relações Exteriores e Cooperação Internacional, e da Instituição do Sistema Educativo na Reforma Constitucional (2010 – 2025). Ainda como deputado, exerceu o cargo de chefe do Eixo Judiciário para a Reforma Constitucional (2010 – 2025).