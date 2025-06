Dom Dorival Souza Barreto Júnior é o novo bispo da Diocese de Januária

Nomeação pelo Papa Leão XIV foi feita nesta quarta-feira, 18 de junho.

Vatican News

O Santo Padre nomeou bispo da Diocese de Januária dom Dorival Souza Barreto Júnior, transferindo-o da Sé titular de Tindari e do ofício de auxiliar de São Salvador da Bahia.

Curriculum vitae

Dom Dorival Souza Barreto Júnior nasceu em 10 de abril de 1964 em Jequié, na homônima Diocese, no Estado da Bahia.

Concluiu seus estudos em Filosofia pela Universidade Católica do Salvador-BA e em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro-RJ. Obteve a Licenciatura em Liturgia pelo Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, em Roma, e o Doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Em 10 de março de 1988 foi ordenado sacerdote e incardinado na Arquidiocese Metropolitana de Montes Claros.

Exerceu os seguintes cargos: vigário paroquial de São João Batista em Montes Claros-MG e de Senhor do Bonfim em Engenheiro Navarro-MG; administrador paroquial de Santo Antônio da Boa Vista em São João da Ponte-MG; pároco de Nossa Senhora da Consolação, Nossa Senhora da Conceição e São José e da Catedral Metropolitana; chanceler da Cúria arquidiocesana; tesoureiro arquidiocesano; vigário forâneo; membro do Conselho Presbiteral, do Colégio de Consultores, do Conselho Pastoral e do Conselho para os Assuntos Econômicos; professor do Seminário arquidiocesano de Montes Claros-MG e do Seminário arquidiocesano de Diamantina-MG.

Em 4 de novembro de 2020, foi nomeado bispo titular de Tindari e auxiliar de São Salvador da Bahia, recebendo a ordenação episcopal em 3 de janeiro de 2021.

Na Conferência Episcopal Brasileira, é secretário do Regional Nordeste 3 e membro da Comissão Episcopal para a Liturgia.