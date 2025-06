Leão XIV: façamos da nossa diversidade um laboratório de unidade e comunhão

Na Solenidade dos Santos Pedro e Paulo, o Papa Leão XIV presidiu a Santa Missa na Basílica de São Pedro. Em sua homilia, recordou que a Igreja “é chamada a ser sinal de unidade e comunhão, uma comunidade que vive uma fé viva e ardente, formada por discípulos que testemunham a alegria e a consolação do Evangelho em todas as situações humanas”.

Thulio Fonseca – Vatican News

Comunhão eclesial e vitalidade da fé: foram estes os dois aspectos que o Papa Leão XIV sublinhou ao proferir a homilia na Santa Missa da Solenidade dos Santos Pedro e Paulo, festejada neste domingo, 29 de junho. Aproximadamente 11 mil fiéis acompanharam a celebração, 5.500 no interior da Basílica de São Pedro e cerca de 5.000 na Praça São Pedro.

Presentes na celebração, como é tradição, também estava uma delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. A Santa Sé retribui este gesto fraterno enviando, por sua vez, um representante para a Festa de Santo André, em 30 de novembro, padroeiro da Igreja de Constantinopla.

Comunhão eclesial: unidade na diversidade

Em sua homilia, o Papa Leão XIV recordou que os Santos Pedro e Paulo são “irmãos na fé, colunas da Igreja e patronos da diocese e da cidade de Roma”. Refletindo sobre o testemunho dos Apóstolos, o Pontífice destacou, em primeiro lugar, a importância da comunhão eclesial. A liturgia desta solenidade, observou, apresenta Pedro e Paulo unidos no mesmo destino: o martírio, que os associou definitivamente a Cristo. Na primeira leitura, Pedro aparece preso, aguardando a execução; na segunda, Paulo, também encarcerado, se despede, ciente de que seu sangue será oferecido a Deus. “Ambos dão a vida pela causa do Evangelho”, afirmou o Papa.

No entanto, o Santo Padre ressaltou que essa comunhão não foi fruto de um caminho simples. Pedro e Paulo trilharam percursos muito diferentes, tanto em origem quanto em missão: “Simão, pescador da Galileia, deixou tudo para seguir o Senhor; Saulo, fariseu e perseguidor dos cristãos, foi transformado pelo Cristo ressuscitado.” O Papa recordou ainda que não faltaram tensões entre eles, como o episódio em Antioquia, quando Paulo confrontou Pedro publicamente (cf. Gl 2,11). “Mas isso não impediu que vivessem a concordia apostolorum, uma comunhão viva no Espírito, uma sintonia fecunda na diversidade”, afirmou.

Papa Leão XIV durante a homilia (@Vatican Media)

Citando Santo Agostinho, o Pontífice lembrou: “Temos um só dia para a paixão dos dois Apóstolos. Eles eram dois, mas formavam um só. Embora tenham sofrido em dias diferentes, eram, na verdade, um só.” Leão XIV sublinhou que esta é uma lição fundamental para a Igreja de hoje. A comunhão nasce do Espírito, une na diversidade e constrói pontes: “A Igreja precisa desta fraternidade. Ela é necessária nas relações entre leigos, presbíteros, bispos e o Papa. É essencial também para a vida pastoral, para o diálogo ecumênico e para as relações de amizade com o mundo.” O Papa exortou:

“Empenhemo-nos em fazer da nossa diversidade um laboratório de unidade e comunhão, de fraternidade e reconciliação, para que cada pessoa na Igreja, com a sua história pessoal, aprenda a caminhar junto dos outros.”

Vitalidade da fé: evitar o risco de uma fé cansada

O segundo aspecto destacado pelo Papa foi a vitalidade da fé. Inspirando-se na história dos Apóstolos, Leão XIV alertou contra o risco de uma fé que se torne hábito, mero ritualismo ou repetição de práticas pastorais sem abertura aos desafios do presente: “O testemunho de Pedro e Paulo nos convida a sair da inércia, a deixar-nos interpelar pelos acontecimentos, pelos encontros, pelas necessidades das comunidades. Eles buscaram novos caminhos para anunciar o Evangelho.”

O Pontífice colocou no centro de sua reflexão a pergunta de Jesus no Evangelho de Mateus: “E vós, quem dizeis que eu sou?” (Mt 16,15). Segundo ele, assim "como tantas vezes nos alertou o Papa Francisco", esta é a interrogação fundamental que Jesus continua a fazer a cada discípulo e à própria Igreja:

“É importante sair do risco de uma fé cansada e estática, para nos perguntarmos: quem é Jesus Cristo para nós hoje? Que lugar ocupa ele na nossa vida e na ação da Igreja? Como podemos testemunhar esta esperança na vida quotidiana e anunciá-la àqueles que encontramos?”

Basílica de São Pedro durante a celebração (@Vatican Media)

Renovar-se na comunhão e no testemunho

Dirigindo-se especialmente à Igreja de Roma, Leão XIV exortou para que essa seja cada vez mais sinal de unidade e de uma fé viva: “Uma comunidade de discípulos que testemunham a alegria e a consolação do Evangelho em todas as situações humanas.”

Na alegria desta comunhão, o Papa saudou os Arcebispos que neste dia receberam o Pálio, sinal da missão pastoral confiada a cada um e da comunhão com o Sucessor de Pedro. Manifestou também sua gratidão aos membros do Sínodo da Igreja Greco-Católica Ucraniana presentes na celebração, pedindo a Deus o dom da paz para o povo ucraniano. Por fim, saudou a Delegação do Patriarcado Ecumênico enviada por Sua Santidade Bartolomeu, reiterando o compromisso com o caminho ecumênico.

“Fortalecidos pelo testemunho dos Santos Pedro e Paulo, caminhemos juntos na fé e na comunhão. Que sua intercessão acompanhe a Igreja, a cidade de Roma e todo o mundo”, concluiu o Papa.

Benção dos Pálios (@VATICAN MEDIA)

Bênção e imposição dos pálios

Em seguida, o Santo Padre presidiu os ritos da bênção e da imposição dos pálios. Os diáconos retiraram os paramentos que estavam depositados junto ao túmulo de São Pedro e os apresentaram ao Pontífice. O cardeal proto-diácono, Dominique Mamberti, apresentou os novos arcebispos metropolitanos, que então fizeram o juramento de fidelidade ao Papa e à Igreja de Roma. Ao todo, 54 arcebispos metropolitanos — entre eles cinco brasileiros — receberam o pálio das mãos do próprio Papa, que o impôs sobre seus ombros.