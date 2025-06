O Papa aos jovens: vocês são uma promessa de esperança, uma luz cada vez mais brilhante na unidade

Numa mensagem de vídeo para a celebração organizada pela Arquidiocese de Chicago no estádio de beisebol do White Sox em sua homenagem, Leão XIV convida a recorrer ao amor de Deus, "verdadeiramente capaz de curar", nos momentos de ansiedade, solidão e depressão. As inquietações, diz ele, podem ser transformadas em gratidão pela obra que Deus realiza em nossas vidas.

Edoardo Giribaldi – Vatican News

Fragmentos de luz, difíceis de "ver" no horizonte. No entanto, centelhas que, crescendo em unidade, se transformam numa fonte "cada vez mais brilhante" e uniforme. Como estrelas no céu, o Papa Leão XIV pinta os jovens, profecia já cumprida de "esperança", para quem o mundo olha, enquanto eles se questionam, olham "ao redor" entre momentos de "ansiedade" e "isolamento".

Este é o cerne da mensagem de vídeo, em inglês, que o Pontífice envia por ocasião da celebração organizada pela Arquidiocese de Chicago, sua cidade natal, neste sábado, 14 de junho, para homenagear sua eleição como sucessor de Pedro. Um evento de oração e música, realizado num local nada casual: o Guaranteed Rate Field, estádio do Chicago White Sox — time de beisebol do qual Leão XIV é torcedor e cujo boné ele usou durante a última Audiência Geral, na quarta-feira, 11 de junho.

A Trindade, modelo do amor de Deus

A mensagem se desdobra a partir da Santíssima Trindade, cuja solenidade é celebrada no domingo: "Ela é o modelo do amor de Deus por nós", afirma o Papa.

Três pessoas em um só Deus vivem unidas na profundidade do amor, em comunidade, compartilhando essa comunhão com todos nós.

Leão XIV nos convida a nos inspirar nessa dimensão em todas as áreas da vida cotidiana.

Mensagem de vídeo do Papa Leão XIV

Entre isolamento e turbulência, “Deus procura vocês”

O Pontífice reconhece as feridas que os jovens carregam no coração, especialmente após a experiência da pandemia: isolamento, instabilidade familiar, incertezas globais. Situações que podem nos distanciar do caminho da fé, mas não da presença de Deus.

De muitas maneiras diferentes, Deus está procurando vocês, está chamando vocês, convidando a conhecer o seu Filho Jesus Cristo, através das Escrituras, talvez através de um amigo ou de um parente..., um avô ou uma avó, que pode ser uma pessoa de fé. Para descobrir o quão importante é para cada um de nós prestar atenção à presença de Deus no nosso coração, a esse desejo de amor na nossa vida, procurar, procurar verdadeiramente, e encontrar as formas pelas quais podemos fazer algo com a nossa vida para servir os outros.

Na amizade, “o verdadeiro sentido da vida”

Leão XIV não ignora os momentos de ansiedade, solidão, depressão ou tristeza que marcam a existência. Mas esses mesmos estados de espírito podem ser superados abrindo-nos aos outros, vivendo em serviço, redescobrindo o “verdadeiro sentido da vida” na amizade e na comunidade.

Descobrir que o amor de Deus é verdadeiramente capaz de curar, que traz esperança e que, na realidade, encontrando-nos como amigos, como irmãos e irmãs, numa comunidade, numa paróquia, numa experiência de vida vivida juntos na fé, podemos descobrir que a graça do Senhor, o amor de Deus, pode verdadeiramente curar-nos, pode dar-nos a força de que necessitamos, pode ser a fonte daquela esperança de que todos necessitamos na nossa vida. Compartilhar esta mensagem de esperança uns com os outros – conscientizar, servir, procurar maneiras de tornar o nosso mundo um lugar melhor – dá vida verdadeira a todos nós e é um sinal de esperança para o mundo inteiro.

“Queremos vocês conosco”

Assim como os jovens olham “ao redor” em busca de seu lugar no mundo, um chamado ressoa: “Precisamos de vocês, queremos vocês conosco”. Para realizar uma missão que transcende os limites eclesiais, que diz respeito a toda a sociedade: anunciar uma autêntica mensagem de esperança, promover a paz e a harmonia entre os povos.

“Aos jovens aqui reunidos, gostaria de dizer, mais uma vez, que vocês são a promessa de esperança para muitos de nós.”

“Faróis de Esperança”

Contra toda forma de egoísmo e fechamento, Leão XIV convida a buscar caminhos de unidade para difundir a mensagem de esperança. Uma resposta, como frequentemente acontece, o Papa encontra nos escritos de Santo Agostinho: “Se queremos que o mundo seja um lugar melhor, devemos começar por nós mesmos, devemos começar pela nossa vida, pelo nosso coração”. Assim, cada um pode se tornar um “farol de esperança” para os outros.

Essa luz, que talvez não seja fácil de ver no horizonte; e, no entanto, à medida que crescemos em nossa unidade, à medida que nos reunimos em comunhão, descobrimos que essa luz se torna cada vez mais brilhante. Essa luz que, na realidade, é a nossa fé em Jesus Cristo. E podemos nos tornar essa mensagem de esperança, para promover a paz e a unidade em todo o mundo.

Não apagar o fogo, nem anestesiar as tensões

Leão XIV reconhece a inquietação que habita o coração "inquieto" do homem contemporâneo.

Essa inquietação não é algo negativo, e não devemos buscar maneiras de apagar o fogo, de eliminar ou mesmo de nos anestesiar diante das tensões que sentimos, das dificuldades que vivemos. Em vez disso, devemos entrar em contato com o nosso coração e reconhecer que Deus pode agir em nossa vida, por meio dela, e, por meio de nós, alcançar outras pessoas.

“Quanta esperança há no mundo”

No encontro das pessoas que vieram “celebrar a sua fé”, o próprio Papa reconhece “quanta esperança há no mundo”. A mesma esperança que, como diz São Paulo, “não desilude”.

Neste Ano Jubilar da Esperança, Cristo, que é a nossa esperança, chama verdadeiramente todos nós a nos unir, para que possamos ser um verdadeiro exemplo vivo: a luz da esperança no mundo de hoje.

Parar um momento

Num mundo em movimento, Leão XIV pede para parar, mesmo que por um instante, para abrir o nosso coração “a Deus, ao amor de Deus, àquela paz que só o Senhor pode nos dar”.

Para sentir quão profundamente belo, quão forte, quão significativo é o amor de Deus em nossa vida. E para reconhecer que, embora não façamos nada para merecer o amor de Deus, Deus, em sua generosidade, continua a derramar seu amor sobre nós. E enquanto nos dá seu amor, ele apenas nos pede para sermos generosos e partilhar com os outros o que Ele nos deu.