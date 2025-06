Leão XIV: "Somos uma parte minúscula, mas significativa do cosmos"

O Papa recebeu em audiência os estudantes da Escola de verão da "Specola Vaticana", o Observatório Astronômico do Vaticano. De 1º a 27 de junho, em Castel Gandolfo, 24 jovens astrônomos, representando 22 países, analisam as descobertas dos três primeiros anos do telescópio espacial James Webb, inaugurado no Natal de 2021.

Bianca Fraccalvieri – Vatican News

“Um momento entusiasmante para ser astrônomo!” Com esta exclamação, o Papa saudou os estudantes e estudiosos da Escola de verão do Observatório Astronômico Vaticano (Specola Vaticana), que se realiza este mês de junho em sua sede em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma.

Este ano, a Escola de verão é dedicada ao tema “Explorar o universo com o telescópio espacial de James Webb”. Eis por que se trata de um momento entusiasmante para a astronomia, disse Leão XIV, pois pela primeira vez se é capaz de prescrutar profundamente a atmosfera dos exoplanetas, isto é, planetas que orbitam uma estrela fora do nosso Sistema Solar e onde pode haver vida. Com este telescópio, é possível estudar as nebulosas, onde se formam os sistemas planetários, e traçar a luz antiga de galáxias distantes, que indicam o início do próprio universo.

Foto de grupo com os estudantes (@VATICAN MEDIA)

As imagens do James Webb “nos enchem de maravilha”, disse o Papa, citando as Sagradas Escrituras. O Pontífice agradeceu à equipe científica do telescópio espacial, que trabalhou para que essas imagens se tornassem públicas, de modo a alargar o nosso conhecimento do cosmos do qual “somos uma parte minúscula, mas significativa”.

O telescópio permitiu ver de modo novo o mundo que nos circunda, disse ainda o Pontífice, exortando os cientistas a serem generosos em compartilhar o que aprendem: “Não hesitem em compartilhar a alegria e a maravilha que nascem da contemplação das ‘sementes’ que, com as palavras de Santo Agostinho, Deus espalhou na harmonia do universo”.

“Quanto mais alegria compartilharão, mais alegria criarão e assim, por meio da busca do conhecimento, cada um de vocês poderá contribuir para a construção de um mundo mais pacífico e justo.”

Leão XIV concluiu concedendo a todos as bênçãos do “Deus da sabedoria e da compreensão, da alegria e da paz”.