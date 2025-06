Leão XIV aos bispos: sejam homens de comunhão e de unidade, sem excluir ninguém

Em discurso no Jubileu dos Bispos, o Pontífice descreveu traços indispensáveis na vida do Pastor, que deve ser um homem de fé, de unidade, de esperança, de vida teologal e de caridade pastoral, num testemunho caracterizado por: "prudência pastoral, pobreza, continência perfeita no celibato e virtudes humanas". O Papa exortou que sejam homens de comunhão para ajudar as comunidades: que tenham "coração aberto e acolhedor, assim como a sua casa".

Andressa Collet - Vatican News

A quarta-feira (25/06) de agenda cheia de compromissos para o Papa Leão também foi de encontrar os cerca de 300 bispos que participam do Jubileu. O grupo, após a peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro, participou de uma missa e depois ouviu o discurso do Pontífice, que começou agradecendo o empenho de todos em vir "como peregrinos a Roma" para se deixar "renovar profundamente" por Cristo e o "seu mistério de amor". Em seguida, Leão XIV se deteve a descrever traços que devem ser seguidos pelos bispos, Pastores que são exemplo pela palavra e pelo testemunho, que às vezes devem "ir contracorrente" para "proclamar que a esperança não engana" porque não vêm de nós, mas de Deus.

O traços que caracterizam os bispos

O Pastor, reforçou o Papa, "é testemunha de esperança com o exemplo de uma vida firmemente ancorada em Deus e totalmente entregue ao serviço da Igreja". E esse testemunho, explicou Leão, é caracterizado por alguns traços.

Primeiramente, "o bispo é o princípio visível de unidade na Igreja particular que lhe foi confiada" tendo como dever "zelar pela sua construção na comunhão entre todos os seus membros e com a Igreja universal, valorizando o contributo dos vários dons e ministérios para o crescimento comum e a difusão do Evangelho". O bispo, considerando a sua vida de Pastor, é um "homem de vida teologal. O que equivale a dizer: um homem plenamente dócil à ação do Espírito Santo".

Com a intercessão do Espírito Santo, o bispo também "é um homem de fé", continuou o Pontífice, "aquele que, pela graça de Deus, vê mais além, vê a meta e se mantém firme na provação", assim como fez Moisés que, "chamado por Deus a conduzir o povo à terra prometida, «manteve-se firme». Nessa mesma perspectiva, "o bispo é um homem de esperança":

"Sobretudo quando o caminho do povo se torna mais penoso, o Pastor, pela virtude teologal, ajuda-o a não desesperar: não apenas com palavras, mas com a sua proximidade. Quando as famílias carregam fardos excessivos e as instituições públicas não as apoiam adequadamente; quando os jovens se sentem desiludidos e nauseados por mensagens ilusórias; quando os idosos e os deficientes graves se sentem abandonados, o Bispo está próximo e oferece não receitas, mas a experiência de comunidades que procuram viver o Evangelho na simplicidade e na partilha."

Assim, a fé e a esperança do bispo se fundem nele "como homem de caridade pastoral". Uma vida e um ministério, "tão diversificado e multiforme", que encontra a sua unidade "na pregação, na visita às comunidades, na escuta dos presbíteros e dos diáconos, nas escolhas administrativas", assim como dando "exemplo de amor fraterno" aos bispos próximos, aos colaboradores e sacerdotes em dificuldade ou doentes: "o seu coração é aberto e acolhedor, assim como a sua casa".

As virtudes indispensáveis na vida do Pastor

Após abordar os traços caracterizados pelo "núcleo teológico da vida do Pastor", Leão XIV citou "outras virtudes indispensáveis: a prudência pastoral, a pobreza, a continência perfeita no celibato e as virtudes humanas". A prudência pastoral, começou explicando o Pontífice, "é a sabedoria prática que guia o bispo nas suas escolhas, nas ações de governo, nas relações com os fiéis e as suas associações. Um sinal claro de prudência é o exercício do diálogo como estilo e método nas relações e também na presidência dos organismos de participação, ou seja, na gestão da sinodalidade na Igreja particular", como sempre insistiu o Papa Francisco. Outra virtude do bispo é viver "a pobreza evangélica":

"Tem um estilo simples, sóbrio, generoso, digno e ao mesmo tempo adequado às condições da maioria do seu povo. Os pobres devem encontrar nele um pai e um irmão, não devem sentir-se desconfortáveis ao encontrá-lo ou ao entrar em sua casa. Ele é pessoalmente desapegado das riquezas e não cede a favoritismos com base nelas ou noutras formas de poder."

Juntamente com a pobreza concreta, continuou Leão XIV, o bispo também vive "aquela forma de pobreza que é o celibato e a virgindade por causa do Reino dos Céus":

“Não se trata apenas de ser celibatário, mas de praticar a castidade de coração e de conduta, vivendo assim o seguimento de Cristo e oferecendo a todos a verdadeira imagem da Igreja, santa e casta nos seus membros como na sua cabeça. Deve ser firme e decidido no tratamento das situações que possam dar origem a escândalos e de todo o tipo de abuso, especialmente contra menores, respeitando as disposições em vigor.”

O Pastor também é chamado a cultivar outras virtudes humanas que ajudam o bispo no seu ministério e nas suas relações, disse ainda o Papa: "a lealdade, a sinceridade, a magnanimidade, a abertura da mente e do coração, a capacidade de se alegrar com os que se alegram e de sofrer com os que sofrem; e também o domínio de si, a delicadeza, a paciência, a discrição, a grande inclinação para a escuta e o diálogo e a disponibilidade para o serviço". E antes da bênção final e dos cerca de 300 bispos renovarem a sua profissão de fé, o Papa exortou a todos que sejam homens de comunhão e de unidade para ajudar as comunidades:

"Caríssimos, a intercessão da Virgem Maria e dos Santos Pedro e Paulo obtenha para vós e para as vossas comunidades as graças de que mais necessitais. Em particular, vos ajude a ser homens de comunhão, a promover sempre a unidade no presbitério diocesano, e que cada presbítero, sem excluir ninguém, experimente a paternidade, a fraternidade e a amizade do Bispo. Este espírito de comunhão encoraja os presbíteros no seu empenho pastoral e faz crescer a Igreja particular na unidade."