Papa em audiência com a vice-presidente do Vietnã no Vaticano

Vo Thi Anh Xuan participou de audiência com o Pontífice na manhã desta segunda-feira (30/06) no Palácio Apostólico. No encontro foi enfatizado o apreço "na implementação do Acordo sobre o estatuto do Representante Pontifício Residente no Vietnã", além da "troca de opiniões sobre a situação sociopolítica do país, bem como sobre os desenvolvimentos regionais e internacionais".

Andressa Collet - Vatican News

Mais um início de semana repleto de audiências para o Papa Leão XIV no Palácio Apostólico Vaticano. Nesta segunda-feira (30/06) de final de mês, o Pontífice recebeu a vice-presidente da República Socialista do Vietnã, a senhora Vo Thi Anh Xuan, que, em seguida, participou de audiência com o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

O encontro da vice-presidente com dom Paul Richard Gallagher (@Vatican Media)

Segundo um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, durante as conversas cordiais na Secretaria de Estado, foi expresso "um vivo apreço pelo desenvolvimento positivo nas relações entre Santa Sé e o Vietnã, particularmente na implementação do Acordo sobre o estatuto do Representante Pontifício Residente no Vietnã, bem como foi destacado o contributo da Igreja Católica para a sociedade vietnamita". Durante o encontro, também "houve uma troca de opiniões sobre a situação sociopolítica do país, bem como sobre os desenvolvimentos regionais e internacionais".

A tradicional troca de presentes ao final da audiência (@VATICAN MEDIA)