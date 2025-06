Presidente Mattarella recebido em audiência por Leão XIV

Primeiro encontro oficial no Palácio Apostólico entre o Papa e o Chefe de Estado, acompanhados por sua filha Laura, seus demais filhos e netos e a delegação composta, entre outros, pelo ministro Tajani. Encontro privado de menos de uma hora. O Pontífice e o presidente já haviam se encontrado na Basílica Vaticana, ao final da Missa de início do pontificado.

Salvatore Cernuzio – Cidade do Vaticano

O presidente da República da Itália, Sergio Mattarella, foi recebido pelo Papa Leão XIV no Palácio Apostólico, no Vaticano, na manhã desta sexta-feira, 6 de junho. Trata-se da primeira visita oficial do chefe de Estado italiano ao novo Pontífice. Os dois já haviam se encontrado brevemente na Basílica de São Pedro, ao final da Missa de início de pontificado em 18 de maio.

Chegada ao Vaticano

Mattarella chegou ao Vaticano pouco antes das 9h, passando sob o Arco delle Campane (Arco dos Sinos), após ter atravessado a Praça São Pedro e a Via della Conciliazione - fechada ao público desde cedo.

Acompanhando o presidente italiano ao Palácio Apostólico estava sua filha Laura e seus outros dois filhos, juntamente com seus respectivos cônjuges e cinco netos. A delegação incluía ainda, entre outros, o ministro das Relações Exteriores e vice-presidente do Conselho, Antonio Tajani, o embaixador da Itália junto à Santa Sé, Francesco Di Nitto, e o secretário-geral do Quirinale, Ugo Zampetti.

Eles eram aguardados no Pátio de São Dâmaso pelo regente da Prefeitura da Casa Pontifícia, dom Leonardo Sapienza, além da tradicional Guarda Suíça alinhada ao lado dos Gentiluomini de Sua Santidade. Após a troca de cumprimentos, Mattarella pegou o elevador até a segunda Loggia para o encontro com o Papa Leão na Biblioteca do Palácio Apostólico.

A conversa privada

O Pontífice, trajando uma mozeta vermelha e uma estola papal, recebeu o ilustre hóspde com um sorriso e um aperto de mão. Em seguida, sentados à mesa da Biblioteca, a conversa a portas fechadas, onde foram tratados vários temas, e que terminou por volta das 10h10, durando pouco menos de uma hora.

No dia da eleição à Cátedra de Pedro, em 8 de maio, o chefe de Estado italiano havia expresso "fervorosas felicitações" ao novo Pontífice, quando sublinhou o valor da paz "desarmada" e "desarmante" evocada por Leão XIV ao aparecer pela primeira vez na Sacada Central da Basílica de São Pedro.

"Neste momento histórico, em que grande parte do mundo é abalada por conflitos desumanos, onde são sobretudo os inocentes s sofrerem as consequências mais duras de tamanha barbárie, desejo assegurar-lhe - escreveu o presidente em sua mensagem - o compromisso da República Italiana em buscar relações cada vez mais sólidas com a Santa Sé para continuar a promover uma visão de mundo e de coexistência entre os povos fundada na paz, na garantia de direitos invioláveis ​​e da dignidade e liberdade para todos".

Encontros com Francisco no Vaticano

Durante o Pontificado do Papa Francisco, a quem era ligado por uma relação pessoal de estima e amizade, Mattarella visitou o Vaticano diversas vezes. A primeira, oficial, em 18 de abril de 2015, foi seguida, em 10 de junho de 2017, pela visita de retribuição de Jorge Mario Bergoglio ao Quirinale, também caracterizada pelo encontro com cerca de 200 alunos do ensino fundamental e médio das áreas atingidas pelo terremoto: Lácio, Úmbria, Abruzzo, Marcas e Emília-Romanha.

O Papa e o presidente também se encontraram em Bari, em fevereiro de 2020, por ocasião do grande encontro "Mediterrâneo, fronteira da paz" e, no mesmo ano, no Capitólio para o encontro internacional de oração pela paz organizado pela Comunidade de Santo Egídio. Depois, em 16 de dezembro de 2021, outra audiência no Vaticano ao final do primeiro mandato de Mattarella, com seus filhos, netos e toda a equipe. Era uma visita de despedida, mas um mês depois o presidente italiano foi reeleito. Em 29 de maio de 2023, o chefe de Estado esteve na Sala Clementina para receber do Papa o Prêmio Paulo VI.