Papa recebe o presidente do Conselho Europeu, António Costa

No centro da conversa na Secretaria de Estado, a proposta de instituir um fundo mundial para eliminar a fome no mundo e promover o desenvolvimento dos países mais pobres. A pauta também foi sobre a situação internacional, com os conflitos na Ucrânia e em Gaza.

Vatican News

O Papa Leão XIV recebeu nesta sexta-feira (06/05) em audiência, no Palácio Apostólico do Vaticano, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que posteriormente se reuniu com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, acompanhado por monsenhor Mirosław Wachowski, subsecretário para as Relações com os Estados.

O encontro na Secretaria de Estado (@VATICAN MEDIA)

Durante o encontro cordial na Secretaria de Estado, foram destacadas as boas relações bilaterais entre a Santa Sé e a União Europeia e a vontade de intensificar ainda mais o diálogo sobre temas de interesse comum, especialmente em relação à proposta de instituir um fundo mundial para eliminar a fome no mundo e promover o desenvolvimento dos países mais pobres. No decorrer da conversa, foi abordado o atual contexto internacional, com particular referência aos conflitos na Ucrânia e em Gaza.

Em uma postagem na rede social X, o presidente Costa destacou que a Santa Sé é um parceiro importante para a União Europeia no enfrentamento dos desafios globais.