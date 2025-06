Papa encontra Jonathan Roumie que interpreta Jesus na série “The Chosen”

Além do ator, do elenco e da equipe da famosa série, entre os fiéis presentes na Audiência Geral desta quarta-feira (25/06), na Praça São Pedro, estavam também as freiras 'Ancelle della Vergine Immacolata', uma congregação da Igreja Greco-católica Ucraniana fundada em 1892. Também foi oferecida ao Pontífice uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, venerada em 'Cisterna di Latina', e já abençoada pelo Papa Francisco em outubro de 2021.

Rosario Capomasi - Vatican News

“Interpretar uma figura carismática como a de Cristo contribuiu para fortalecer minha fé. Vivi essa experiência como um verdadeiro ato de graça divina em relação a mim”. Jonathan Roumie, que interpretou o papel de Jesus na série de televisão americana “The Chosen” – seguida por mais de 280 milhões de telespectadores em todo o mundo – esconde a emoção por trás dos óculos escuros. Presente na manhã desta quarta-feira, 25 de junho, com seus familiares, o elenco e membros da equipe de produção na Audiência Geral de Leão XIV na Praça São Pedro, escaldante desde as primeiras horas do dia, o ator conta como vestir a pele do Salvador e, com ela, sua personalidade, transformou sua existência. “Meu pai é egípcio, emigrou para os Estados Unidos da América, minha mãe é irlandesa e, desde pequeno, respirei a fé católica em família. O que aprendi com meus pais, tentei transferir para um papel interpretativo sem muita força. Sempre vi Jesus como um homem simples, cuja simplicidade encerra uma miríade de ensinamentos e valores que espero ser capaz de aplicar todos os dias da minha vida”.

Um registro do encontro com Leão XIV na Praça São Pedro (@Vatican Media)

“Uma honra imensurável”

Na última segunda-feira, 23 de junho, o elenco da bem-sucedida produção norte-americana apresentou na sala São Pio X, no Vaticano, a quinta temporada da série — que retrata alguns momentos da Semana Santa, entre eles a Última Ceia —, cujo quarto episódio foi exibido em pré-estreia no mesmo dia na Filmoteca Vaticana. “O peso da responsabilidade que senti ao filmar certas cenas foi enorme”, conclui, “mas a força da fé me levou a uma grande concentração. E o encontro de hoje com o Papa foi uma honra imensurável”.

O agradecimento das religiosas pelo apoio à Ucrânia

Essa graça que Roumie acolheu na vida, ecoando as palavras pronunciadas pelo Pontífice na catequese de hoje - “Não percebemos, mas de forma secreta e real a graça nos alcança e... aos poucos transforma a vida” - foi experimentada, sob a forma de solidariedade e caridade cristã, nestes mais de três anos de guerra, pelas irmãs Ancelle della Vergine Immacolata, uma congregação da Igreja Greco-católica Ucraniana fundada em 1892. Na Praça São Pedro estavam presentes 30 delas, mas são mais de 490 em todo o mundo, para participar da peregrinação jubilar, com a passagem pelas Portas Santas das quatro basílicas papais de Roma, unida à oração pela paz no país martirizado da Europa Oriental e em todo o mundo. “O amor e a proximidade daqueles que nos apoiaram com todos os meios possíveis nestes anos terríveis foram comoventes”, afirma a superiora geral, Sofia Lebedowicz, que acrescenta que “a bênção de Leão XIV a todas nós expressa o amor de toda a Igreja pelo nosso povo”.

O Papa com as religiosas (@Vatican Media)

Os peregrinos e a imagem de Nossa Senhora de Fátima

175 fiéis da diocese piemontesa de Alba, que estão em Roma para viver a experiência jubilar, estavam presentes na Praça São Pedro, guiados pelo bispo Marco Brunetti. “Na memória sempre viva do Papa Francisco”, explica Filomena, dona de casa de 70 anos de Grinzane Cavour, “aplaudimos este Pontífice que o cita frequentemente e, como ele, fala com coragem, alimentando a esperança”.

E justamente em nome de Bergoglio, o Pe. Gheorghe Lucaci, pároco de Madonna dell'Olmo, em Cisterna di Latina, levou ao Papa Prevost para a bênção a imagem de Nossa Senhora de Fátima, venerada pela comunidade pontina. “Ela já havia sido abençoada por Francisco na audiência geral de 6 de outubro de 2021”, conta ele, “e foi diante dela que os fiéis rezaram incessantemente pelo falecido Pontífice e para agradecer após a eleição de Leão XIV”.

A imagem de Nossa Senhora de Fátima (@Vatican Media)