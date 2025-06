A verdadeira morte é a da alma. Só Jesus pode nos curar, afirma o Papa

Comentando a cura de Jesus a duas mulheres, Leão XIV reflete sobre uma doença muito comum do nosso tempo, que é o cansaço de viver. Jesus não só nos cura de toda doença, mas nos desperta da morte. "Para Deus, que é Vida eterna, a morte do corpo é como um sono. A morte verdadeira é a da alma: esta sim devemos temer!"

Bianca Fraccalvieri – Vatican News

Esta quarta-feira, 25 de junho, o Papa realizou sua última Audiência Geral antes da pausa de verão. Os encontros semanais com Leão XIV serão retomados em 30 de julho. Em sua catequese, o Pontífice deu continuidade ao ciclo sobre as curas de Jesus como sinal de esperança. O tema de hoje foi extraído do capítulo quinto do Evangelho de São Marcos, em que é relatado a cura de duas mulheres: uma menina de 12 anos, no leito de morte, e uma senhora que há 12 anos sofre com hemorragias

Entre essas duas figuras femininas, o Evangelista insere o pai da jovem, Jairo, que sai de casa para pedir ajuda. Quando dizem que sua filha morreu, Jesus o tranquiliza e o encoraja a manter a fé. O colóquio com o Mestre é interrompido pela mulher hemorroíssa, que consegue tocar no seu manto e ser curada. Ela o toca não de um modo superficial, mas movida pela fé, acreditando firmemente Nele. Enquanto isso, Jairo volta para casa com Jesus. Ao entrar no quarto da jovem, ordena: “Talità kum”, “Menina, levanta-te!”. A menina se levanta e começa a caminhar.

Cansaço de viver, a doença do nosso tempo

Essas duas curas, comentou o Santo Padre, falam de uma doença muito comum do nosso tempo, que é o cansaço de viver: a realidade nos parece demasiada complexa, pesada, difícil de enfrentar. Então nos apagamos, nos adormecemos, na ilusão de que, ao acordar, as coisas serão diferentes. “Mas a realidade deve ser enfrentada e, com Jesus, podemos fazê-lo.”

Toda vez que fazemos um ato de fé endereçado a Jesus, se estabelece um contato com Ele e imediatamente Dele brota a sua graça. “Às vezes não percebemos, mas de modo secreto e real a graça nos alcança e a partir de dentro, pouco a pouco, transforma a vida.”

Talvez hoje, prosseguiu o Papa, muitas pessoas se aproximam de Jesus de modo superficial, sem realmente acreditar na sua potência. “Pisamos na superfície de nossas igrejas, mas talvez o coração está em outro lugar!”, afirmou.

Somente Jesus pode nos curar!

Este episódio nos mostra que Ele não só nos cura de toda doença, mas nos desperta da morte.

“Para Deus, que é Vida eterna, a morte do corpo é como um sono. A morte verdadeira é a da alma: esta sim devemos temer!”

Um detalhe interessante é que Jesus, após ressuscitar a menina, diz aos pais que lhe deem de comer. Trazido para a nossa realidade, este episódio nos leva a questionar: quando os nossos jovens estão em crise e necessitam de alimento espiritual, sabemos oferecê-lo? E como podemos fazê-lo se nós mesmos não nos nutrimos do Evangelho?

“Queridos irmãos e imãs, na vida existem momentos de desilusão e de desencorajamento, e há também a experiência da morte. Aprendamos daquela mulher, daquele pai, a buscar Jesus. Ele pode nos curar, pode nos fazer renascer. Ele é a nossa esperança!”