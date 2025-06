Papa Leão XIV recebe Delegação do Patriarcado Ecumênico

Em vista da Solenidade de São Pedro e São Paulo, o Papa Leão XIV recebeu a Delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, reafirmando os laços de fraternidade entre as Igrejas. Recordou o caminho de reconciliação iniciado por seus predecessores e manifestou seu compromisso com a busca da plena unidade.

Thulio Fonseca - Vatican News

Por ocasião da Solenidade dos Santos Pedro e Paulo, padroeiros da Igreja de Roma, o Papa Leão XIV recebeu na manhã deste sábado, 28 de junho, no Vaticano, a Delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. A tradicional visita, que se repete reciprocamente nas festas dos respectivos padroeiros — São Pedro e São Paulo em Roma e Santo André em Constantinopla — é expressão concreta do vínculo de fraternidade que une as duas Igrejas.

“Sinto-me particularmente feliz em dar as boas-vindas, pela primeira vez após minha eleição como Bispo de Roma e sucessor do Apóstolo Pedro, à sua Delegação, que representa a Igreja irmã de Constantinopla”, afirmou o Papa no início de seu discurso, recordando o significado especial desse encontro, que testemunha uma comunhão já existente e o desejo de um caminho sempre mais profundo de unidade.

Papa durante a audiência com o Patriarcado Ecumênico (@VATICAN MEDIA)

Um caminho de reconciliação iniciado pelos precursores

O Santo Padre fez memória dos gestos proféticos que marcaram a retomada das relações entre as duas Igrejas, destacando o histórico encontro entre São Paulo VI e o Patriarca Ecumênico Atenágoras, cujos passos corajosos “abriram caminhos de diálogo após séculos de desentendimentos e incompreensões”.

Leão XIV ressaltou que os sucessores desses grandes pastores, tanto em Roma como em Constantinopla, mantiveram viva essa herança, citando com particular gratidão o testemunho do Patriarca Ecumênico Bartolomeu, que, com sua presença tanto nas exéquias do Papa Francisco quanto na missa inaugural do atual pontificado, “ofereceu um sinal eloquente de sincera proximidade para com a Igreja Católica”.

Compromisso com a unidade

“Enquanto recordo com viva gratidão o caminho percorrido até agora, asseguro a vocês minha intenção de perseverar no esforço para restabelecer a plena comunhão visível entre nossas Igrejas”, afirmou o Pontífice, sublinhando que essa meta “só pode ser alcançada com a ajuda de Deus, mediante um constante empenho de escuta respeitosa e de diálogo fraterno”.

O Papa também expressou sua abertura a sugestões que possam favorecer esse caminho, sempre em diálogo com seus irmãos bispos da Igreja Católica, com os quais partilha a responsabilidade pela unidade da Igreja, em fidelidade ao que ensina o Concílio Vaticano II na Constituição dogmática Lumen Gentium.

(@VATICAN MEDIA)

Saudações ao Patriarca Bartolomeu

Ao concluir seu discurso, Leão XIV pediu aos membros da Delegação que levassem sua saudação fraterna a Sua Santidade Bartolomeu, Patriarca Ecumênico, bem como aos membros do Santo Sínodo. O Pontífice manifestou sua gratidão pela contínua disposição do Patriarcado Ecumênico em enviar a Delegação todos os anos, como sinal da amizade e do compromisso comum a serviço do Evangelho.

“A intercessão dos Santos Pedro e Paulo, de Santo André e da Santa Mãe de Deus, que vivem eternamente na perfeita comunhão dos santos, nos acompanhe e nos sustente em nosso compromisso a serviço do Evangelho”, concluiu o Papa.