A gratidão do Caminho Neocatecumenal ao Papa Leão XIV

O Pontífice recebeu pela primeira vez em audiência nesta quinta-feira (05/06) o iniciador do Caminho Neocatecumenal, Kiko Argüello, junto com o Pe. Mario Pezzi e Maria Ascensión Romero, que apresentaram a obra de evangelização nos cinco continentes.

Vatican News

Alegria e gratidão. São os sentimentos que a equipe internacional do Caminho Neocatecumenal, realidade eclesial difundida nos cinco continentes, expressa ao Papa pela primeira audiência privada concedida na quinta-feira, 5 de junho, no Palácio Apostólico. Leão XIV recebeu uma cópia do ícone da Virgem do Caminho, que se encontra em uma capela da Catedral de Madri, onde estão escritas as palavras que inspiraram a missão do itinerário de fé: “É preciso formar comunidades como a Sagrada Família de Nazaré, que vivam em humildade, simplicidade e louvor. O outro é Cristo”. Também foi oferecida ao Papa uma cópia do livro recentemente publicado, “Coração indiviso, missão e virgindade”, no qual estão reunidas mais de 400 citações da cofundadora Carmen Hernández sobre a mulher.

A ligação com a Nossa Senhora de Pompeia

O iniciador Kiko Argüello - informa uma nota do Caminho - disse estar muito contente que o Papa tenha sido missionário, em relação à forte marca missionária do Caminho Neocatecumenal. Ao Pontífice, eleito justamente no dia 8 de maio, dia da Súplica à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, foi contada a profunda ligação do Caminho Neocatecumenal com essa data. Quando Kiko Argüello e Carmen Hernández chegaram a Roma em 1968, foram justamente a Pompeia para pedir à Virgem do Rosário que protegesse e apoiasse a missão. Justamente no dia 8 de maio de 1974, pela primeira vez, Paulo VI saudou, ao final da Audiência Geral, os sacerdotes e leigos presentes do Caminho Neocatecumenal, “dizendo-nos – lembra Kiko – palavras muito proféticas que foram de grande ajuda para o Caminho”.

O registro do encontro no Vaticano (@Vatican Media)

A iniciação cristã em dioceses e paróquias

No encontro, “muito cordial”, lê-se ainda no comunicado, “a equipe pôde atualizar o Papa sobre as muitas atividades que o Caminho está realizando na Igreja, por meio de um itinerário de iniciação cristã oferecido às paróquias e dioceses, apoiando as famílias diante do desafio do mundo moderno, vivendo a vocação, abertas à vida em plenitude, dando a possibilidade a muitos jovens de se encontrarem com Jesus Cristo”.

A evangelização no mundo

A equipe internacional do Caminho também teve a oportunidade de informar o Papa sobre o trabalho de evangelização que vários itinerantes realizam em muitas dioceses, sobre o “grande número de famílias que, gratas ao Senhor, se disponibilizaram para ajudar a missão da Igreja nas zonas mais pobres e difíceis do mundo”, sobre a “presença do Caminho em 138 países” e sobre o “número de seminários Redemptoris Mater atualmente abertos em mais de 100 dioceses dos 5 continentes, com muitos seminaristas que se preparam para se tornarem presbíteros”. O Papa, continua o comunicado, os encorajou a continuar nessa missão preciosa para a vida da Igreja.

A audiência com Papa Leão XIV foi na quinta-feira (05/05) (@Vatican Media)