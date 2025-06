Leão XIV: rezo pelas vítimas da tragédia na escola de Graz

Ao final da Audiência Geral na Praça São Pedro, o Papa recordou as onze pessoas que morreram no tiroteio na escola de ensino médio na cidade de Graz, na Áustria, garantindo sua proximidade "às famílias, aos professores e alunos". Ele saudou os contadores e contabilistas que vieram a Roma em peregrinação, exortando-os a trabalhar por um "crescimento econômico" justo.

Edoardo Giribaldi – Vatican News

“Asseguro minha oração pelas vítimas da tragédia ocorrida na escola de Graz. Estou próximo às famílias, professores e alunos.”

Ao final da Audiência Geral realizada na Praça São Pedro, nesta quarta-feira (11/06), o Papa Leão XIV recordou o episódio ocorrido na última terça-feira, 10 de junho, que chocou a Comunidade internacional. A tragédia foi perpetrada na escola Borg, em Graz, na Estíria, a segunda maior cidade da Áustria, onde um ex-aluno atirou nas salas de aula. Onze vítimas, incluindo nove alunos, e cerca de trinta feridos, entre alunos e professores, alguns dos quais estão em estado grave. Entre as vítimas estão alunos da escola com idade entre 14 e 18 anos, e um adulto. Entre os mortos está também o suposto autor da tragédia, que teria tirado a própria vida. Um dos feridos, internado no Hospital Universitário de Graz, morreu poucas horas após o ataque. Por todos eles, o Pontífice eleva suas orações.

“Que o Senhor acolha estes seus filhos na sua paz.”

Economia de “integridade” e “responsabilidade”

Um “crescimento econômico” orientado para a ética e a justiça, alcançável através de obras de “integridade” e “responsabilidade”, foi o apelo feito pelo Papa Leão XIV aos contadores e especialistas em contabilidade italianos e internacionais, que vieram a Roma em peregrinação. “Vocês desempenham um papel significativo na gestão de recursos financeiros e no apoio a empresas e aos cidadãos”, acrescentou Leão XIV.

Em seguida, recordou a solenidade da Santíssima Trindade que será celebrada no próximo domingo, 15 de junho, desejando que a contemplação do seu “mistério” leve cada fiel “cada vez mais ao amor divino” a fim de cumprir “em todas as circunstâncias a vontade do Senhor”.

Cultivar a tradição do Sagrado Coração de Jesus

Em sua saudação em polonês, o Papa recordou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, tradicionalmente celebrada no mês de junho. "Encorajo-os a cultivar esta tradição", exortou Leão XIV, convidando a confiar todas as preocupações e esperanças a esta "fonte de vida e santidade".

“Peçam com confiança ao Senhor que os faça conhecer o seu Coração e que ouça o seu clamor!”