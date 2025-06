Leão XIV recebe o secretário-geral da ONU, António Guterres

Vatican News Esta manhã, no escritório da Sala Paulo VI, o Santo Padre Leão XIV recebeu em audiência o Secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Sua Excelência o Sr. António Guterres, que posteriormente se encontrou com Sua Eminência o Secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, que foi acompanhado por Sua Excelência o Mons. Paul Richard Gallagher, Secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Durante os cordiais colóquios com a Secretaria de Estado, foi expresso o apoio da Santa Sé ao compromisso das Nações Unidas com a paz mundial. De seguida, focou-se em alguns dos processos em curso e nas próximas cimeiras organizadas pelas Nações Unidas, bem como nas dificuldades que a Organização encontra para lidar com algumas das crises atualmente em curso no mundo. No decorrer da conversa foram também discutidas algumas situações específicas de conflito e de instabilidade.