Leão XIV: silenciem as armas e trabalhem pela paz através do diálogo

Cenário de guerra no Oriente Médio (AFP or licensors)

No final do Angelus, o Papa assegurou suas orações pelas vítimas da explosão ocorrida no liceu Barthélémy Boganda, em Bangui, capital da República Centro-Africana, que causou 29 mortos e centenas de feridos. Por ocasião da solenidade dos santos padroeiros Pedro e Paulo, dirigiu um pensamento afetuoso aos sacerdotes da diocese de Roma, encorajando-os em seu ministério.

Thulio Fonseca – Vatican News

“Irmãs e irmãos, continuemos a rezar para que em todos os lugares as armas se calem e se trabalhe pela paz através do diálogo.”

Após a oração do Angelus deste domingo (29/06), o Papa fez novamente um forte apelo à paz. Leão XIV também expressou sua proximidade e oração pela comunidade do liceu Barthélémy Boganda, em Bangui, na República Centro-Africana, que vive o luto pela tragédia que vitimou diversos estudantes: “O Senhor conforte as famílias e toda a comunidade”.

O acidente ocorreu na quarta-feira, 26 de junho, quando 29 adolescentes morreram e mais de 260 pessoas ficaram feridas. A causa foi uma explosão e a subsequente confusão que se formou. Naquele dia, mais de 5 mil estudantes de diferentes escolas realizavam o exame de conclusão do ensino médio quando um transformador da rede elétrica dentro do prédio parou de funcionar. Ao ser restabelecida a energia, ocorreu a explosão, segundo informou o Ministério da Educação Nacional.

Fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro (@VATICAN MEDIA)

Agradecimento aos párocos de Roma

Em sua saudação, o Papa dirigiu-se de forma especial aos fiéis de Roma, na festa dos santos padroeiros, reforçando o apreço e a gratidão pelos padres e sacerdotes que dedicam seu ministério nas paróquias da cidade:

“Quero enviar um agradecimento carregado de afeto aos párocos e a todos os sacerdotes que trabalham nas paróquias romanas, com reconhecimento e encorajamento para seu serviço.”

Em seguida, o Pontífice abençoou os participantes do evento “Quo Vadis?”, que percorre os lugares de memória dos santos Pedro e Paulo: “Agradeço a todos que organizaram com empenho essa iniciativa, que ajuda a conhecer e honrar os santos padroeiros de Roma.”

Proximidade ao povo ucraniano

O Papa também saudou os fiéis de diversas nações presentes para acompanhar seus arcebispos metropolitanos, que receberam o pálio. Entre os grupos, destacou os peregrinos da Ucrânia – pelos quais reafirmou sua oração constante –, México, Croácia, Polônia, Estados Unidos, Venezuela e Brasil.

Por fim, o Pontífice manifestou gratidão à “Pro Loco di Roma Capitale” e aos artistas responsáveis pela tradicional Infiorata na Via da Conciliação. Trata-se de tapetes feitos com pétalas de flores, sal colorido e outros materiais, que decoraram os arredores do Vaticano com desenhos religiosos, por ocasião da festa de São Pedro e São Paulo.

Infiorata de Roma