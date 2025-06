A proximidade aos cristãos e o apelo do Papa: rejeitar a vingança no Oriente Médio

No tradicional apelo ao final da Audiência Geral desta quarta-feira (25/06), Leão XIV expressou preocupação e esperança pela situação entre Irã e Israel, desejando que seja escolhido “o caminho do diálogo, da diplomacia e da paz”: “que se curem as lacerações provocadas pelas ações sangrentas dos últimos dias".

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV acolheu milhares de peregrinos na Praça São Pedro para a Audiência Geral desta quarta-feira (25/06), muitos deles que estão em Roma para participar do Jubileu dos Seminaristas, dos Bispos e dos Sacerdotes. Após a catequese que refletiu sobre uma doença muito comum do nosso tempo, o cansaço de viver, o Pontífice exortou mais um vez pela paz, em diferentes países e contextos que sofrem com os conflitos insistentes.

Leia também 24/06/2025 Pesar do Papa pelo atentado na igreja de Mar Elias, em Damasco Num telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, pelo atentado na igreja greco-ortodoxa situada no bairro de Dwelaa, na capital síria, o Papa expressa ...

Um "trágico" e "vil" atentado terrorista

Primeiramente, ao recordar o recente atentado na Síria, o Papa mais uma vez demonstrou proximidade e disse rezar pelos familiares das vítimas e pelos feridos daquele que descreveu como um "vil atentado terrorista" que, com base em informações do Ministério da Saúde daquele país, 25 pessoas morreram e 63 ficaram feridas após um homem-bomba detonar um colete explosivo durante a Divina Liturgia em uma igreja greco-ortodoxa. A mensagem ao final da Audiência Geral reforçou a solidariedade do Papa junto ao telegrama de pesar enviado nesta terça-feira (24/06):

"No domingo passado, foi cometido um vil atentado terrorista contra a comunidade greco-ortodoxa na igreja de Mar Elias, em Damasco. Entregamos as vítimas à misericórdia de Deus e elevamos nossas orações pelos feridos e seus familiares. Aos cristãos do Oriente Médio, digo: estou perto de vocês, toda a Igreja está perto de vocês. Esse trágico acontecimento lembra a profunda fragilidade que ainda marca a Síria, após anos de conflitos e instabilidade. É, portanto, fundamental que a comunidade internacional não desvie o olhar deste país, mas continue a lhe oferecer apoio através de gestos de solidariedade e com um renovado compromisso pela paz e a reconciliação."

Não levantar mais a espada contra o outro

O apelo do Papa Leão XIV pela paz foi renovado também em outras áreas críticas de guerra no mundo que seguem causando sofrimento:

"Continuamos a acompanhar com atenção e com esperança o desenvolvimento da situação no Irã, Israel e Palestina. As palavras do profeta Isaías ressoam mais urgentes do que nunca: uma nação não levantará mais a espada contra outra nação, não aprenderão mais a arte da guerra. Que essa voz que vem do Altíssimo seja ouvida, que se curem as lacerações provocadas pelas ações sangrentas dos últimos dias. Que se rejeite toda lógica de prepotência e de vingança e se escolha com determinação o caminho do diálogo, da diplomacia e da paz."