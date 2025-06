“Parabéns, Papa Leão”: os desenhos das crianças pelo primeiro mês de pontificado

Eles escrevem do Brasil, de Gaza, da Indonésia, da Itália, da Polônia e de muitos outros países. Enviam mensagens de felicitações a Leão XIV ou apresentam pedidos de oração e invocação de paz em suas terras feridas pela violência. Crianças de todo o mundo quiseram marcar presença neste dia importante para o Papa, que celebra neste domingo, 8 de junho, o primeiro mês de seu pontificado. Não são apenas expressões artísticas, mas quase cartas abertas: “nesses traços simples, coloridos, muitas vezes incertos, lê-se o grito da infância ferida, mas ainda capaz de sonhar”, explica Pe. Enzo Fortunato. “O tema recorrente é a paz. Paz invocada, desejada, esperada. Crianças que se sentem abandonadas, mas que não desistem de falar com o coração. Um coração que vê no Papa Leão uma referência, um rosto bom a quem confiar suas esperanças”.

