Papa: muitos inocentes estão morrendo, é preciso buscar juntos a paz

Ao final da sua visita ao Centro transmissor de Santa Maria di Galeria, em entrevista ao telejornal do canal público da televisão italiana, Leão XIV reiterou a importância da Rádio Vaticano, em especial de sua capacidade de alcançar as regiões mais remotas.

Alessandro De Carolis -Vatican News

“Gostaria de renovar este apelo à paz para tentar a todo custo evitar o uso de armas”, buscando “através de meios diplomáticos o diálogo”. Um confronto feito em conjunto para buscar soluções para o drama dos “muitos inocentes que estão morrendo”.

Na saída do Centro de transmissão em Santa Maria di Galeria - onde transcorreu parte da manhã conhecendo o equipamento que acompanhou os mais de 90 anos de trabalho da Rádio Vaticano - Leão XIV deu uma breve declaração ao vaticanista do telejornal da televisão pública italiana, Ignazio Ingrao, para reafirmar esses apelos de paz para um mundo cada vez mais dominado pela fúria das armas.

Um agradecimento à Rádio Vaticano

O Papa também se detém sobre a história e o futuro que aguarda o Centro de Transmissão, desejado em 1957 por Pio XII e hoje destinado a oferecer uma resposta aos desafios que as mudanças climáticas apresentam. “Eu não conhecia este Centro, as antenas da Rádio Vaticano”, disse Leão XIV. Assim como fez esta manhã, durante sua visita a Santa Maria di Galeria, o Papa enfatizou como foi útil para ele enquanto missionário na América Latina, ter interceptado com um “pequeno rádio” as transmissões em ondas curtas da emissora pontifícia, “muitas vezes até mesmo nas montanhas onde não havia outras possibilidades”. E depois, da mesma forma na África, em suas visitas como superior dos agostinianos, viajando a diferentes países. À noite, recordou, “sempre encontrava as notícias, um agradecimento por esse serviço tão importante da Rádio Vaticano”.

Sistema fotovoltaico, um exemplo para o mundo

O Centro de Santa Maria di Galeria está agora no caminho traçado há algum tempo pelo Papa Francisco, que há apenas um ano estabeleceu, com o motu proprio "Fratello sole", que fosse equipado com um sistema agrovoltaico para a autonomia energética do Estado do Vaticano. Para Leão XIV, essa é “uma oportunidade maravilhosa” e um “compromisso por parte da Igreja” de oferecer “ao mundo um exemplo muito importante”. Todos nós, reiterou ele, “conhecemos os efeitos das mudanças climáticas e realmente precisamos cuidar do mundo inteiro, de toda a criação, como o Papa Francisco ensinou tão claramente”.