Papa Leão XIV envia ajuda a Kharkiv

Um caminhão chegou a uma das zonas mais atingidas nos últimos tempos pela ofensiva russa. O cardeal esmoleiro Krajewski: o compromisso da Santa Sé ao lado dos necessitados não conhece pausa nem trégua.

Benedetta Capelli – Vatican News

“Mesmo durante a Sede Vacante, a Esmolaria Apostólica continuou sua missão: levar a caridade do Papa onde há necessidade”. O tom do cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro do Papa, é calmo e resoluto ao comentar a chegada a Kharkiv, cidade ucraniana particularmente atingida nas últimas semanas por numerosos bombardeios russos, de um imponente caminhão carregado de ajuda humanitária. O veículo partiu há alguns dias da Basílica de Santa Sofia, em Roma. “A caridade nunca para”, afirma o cardeal. Suas palavras são acompanhadas por fatos, pelo envio de fotos que mostram como a martirizada Ucrânia, como também a definiu o Papa Leão, seguindo o exemplo do Papa Francisco, está desde sempre no coração dos Pontífices.

Caminhão chegou a Kharkiv

O envio para a Ucrânia

Desde o início da guerra, Santa Sofia, a igreja dos ucranianos em Roma, tornou-se o ponto de encontro da solidariedade de toda a cidade. A Esmolaria Apostólica também levou tudo o que recolheu nos armazéns do Papa para o novo envio de ajuda. “Colocamos no caminhão também cadeiras e mesas que recuperamos em um hotel que estava se desfazendo delas”, conta Krajewski. Na carga havia também colchões, mantimentos, alimentos e muitas coisas para crianças. “Eles precisam de tudo – continua o cardeal – especialmente neste momento”. Um momento em que as necessidades se tornam urgentes e ao qual o Papa Leão responde com empenho e proximidade.

Uma cadeia de voluntários para transportar as ajudas que chegam do Vaticano