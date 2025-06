Papa Leão XIV recebe o presidente da Argentina no Vaticano

Javier Gerardo Milei participou de audiência com o Pontífice na manhã deste sábado (07/06) no Palácio Apostólico. No encontro na Secretaria de Estado foram analisados alguns temas de caráter sociopolítico regional e internacional, "com especial atenção aos conflitos em andamento, salientando a importância de um compromisso urgente em prol da paz".

Vatican News Na manhã deste sábado (07/06) o Papa Leão XIV recebeu em audiência no Palácio Apostólico o presidente da República Argentina, Javier Gerardo Milei. Em seguida ele encontrou o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, acompanhado pelo mons. Mirosław Wachowski, subsecretário para as Relações com os Estados. Segundo um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, durante as conversas cordiais na Secretaria de Estado, foi reiterado "o apreço recíproco pelas sólidas relações bilaterais e a vontade de reforçá-las ainda mais". Na oportunidade também foram discutidas "questões de interesse comum, entre as quais, a evolução socioeconômica, a luta contra a pobreza e o compromisso em favor da coesão social". Por fim, foram analisados alguns temas de caráter sociopolítico regional e internacional, "com especial atenção aos conflitos em andamento, salientando a importância de um compromisso urgente em prol da paz". Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui