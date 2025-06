O Papa: Floribert Bwana Chui mártir africano, um homem de paz

Leão XIV recebeu os peregrinos vindos a Roma para a beatificação deste jovem funcionário da alfândega congolesa, no último domingo, na Basílica de São Paulo Fora dos Muros. Floribert pertencia à Comunidade de Santo Egídio e foi morto, em 2007, em Goma por se recusar a deixar passar cargas de alimentos estragados: "Numa região dilacerada pela violência, ele continuou sua luta pela paz com mansidão, servindo aos pobres".

O Papa Leão XVI recebeu em audiência, nesta segunda-feira (16/06), na Sala Clementina, no Vaticano, os peregrinos da República Democrática do Congo que vieram a Roma para participar da beatificação de Floribert Bwana Chui assassinado, em Goma, em 8 de julho de 2007.

A missa de beatificação foi celebrada na Basílica de São Paulo Fora dos Muros pelo prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, na tarde do domingo 15 de junho.

O Pontífice iniciou o seu discurso, saudando os bispos presentes, em particular os da República Democrática do Congo, incluindo o bispo de Goma, diocese onde viveu o novo beato. Saudou também a mãe e a família do Beato Floribert, bem como a Comunidade de Santo Egídio, à qual ele pertencia.

A seguir, recordou o novo beato com as palavras do Papa Francisco dirigidas aos jovens de Kinshasa, no "Estádio dos Mártires", em 2 de fevereiro de 2023, durante sua viagem apostólica à República Democrática do Congo:

«Um jovem como você, Floribert Bwana Chui: […] com apenas 26 anos, foi morto em Goma por bloquear a passagem de produtos alimentares deteriorados, que teriam prejudicado a saúde da população. […] Como cristão, rezou, pensou nos outros e escolheu ser honesto, dizendo não à sujeira da corrupção. Isto é manter as mãos limpas, enquanto as mãos que traficam dinheiro estão manchadas de sangue. […] Ser honesto é brilhar de dia, é difundir a luz de Deus, é viver a bem-aventurança da justiça: vencer o mal com o bem!»

De onde um jovem tirou forças para resistir à corrupção, enraizada na mentalidade vigente e capaz de qualquer violência? A escolha de manter as mãos limpas – ele era funcionário da alfândega – amadureceu numa consciência formada pela oração, pela escuta da Palavra de Deus, pela comunhão com os irmãos.

Floribert Bwana Chui "viveu a espiritualidade da Comunidade de Santo Egídio, que o Papa Francisco resumiu em três palavras: oração, pobres, paz. Os pobres foram decisivos em sua vida", disse Leão XIV, acrescentando:

O Beato Floribert viveu uma familiaridade comprometida com os meninos de rua, levados a Goma pela guerra, desprezados e órfãos. Amou-as com a caridade de Cristo: interessou-se por eles e preocupou-se com sua formação humana e cristã. A força de Floribert cresceu em sua fidelidade à oração e aos pobres. Um amigo recorda: «Ele estava convencido de que nascemos para fazer grandes coisas, para incidir na história, para transformar a realidade». Ele era um homem de paz.

"Numa região tão sofrida como o Kivu, dilacerada pela violência, ele continuou sua luta pela paz com mansidão, servindo aos pobres, praticando a amizade e o encontro numa sociedade dilacerada", disse ainda o Papa, ressaltando que uma religiosa lembrou que ele dizia: «A comunidade coloca todos os povos na mesma mesa».

Segundo o Pontífice, "este jovem, não resignado ao mal, tinha um sonho, alimentado pelas palavras do Evangelho e pela proximidade ao Senhor. Muitos jovens se sentiam abandonados e sem esperança, mas Floribert ouviu a palavra de Jesus: «Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós». Nenhuma terra é abandonada por Deus!"

Floribert "convidou os seus amigos a não se resignarem e a não viverem para si mesmos". "Tinha confiança no futuro", disse ainda Leão XIV, recordando o que disse o novo beato: «O Senhor está preparando um mundo novo, onde a guerra deixará de existir, o ódio será extinto, a violência já não aparecerá como um ladrão na noite... as crianças crescerão em paz. Sim, é um grande sonho. Não vivamos, portanto, por aquilo que não vale a pena. Vivamos, em vez disso, para este grande sonho!»

Este mártir africano, num continente rico de jovens, mostra como eles podem ser fermento de paz "desarmada e desarmadora". Este leigo congolês destaca o valor precioso do testemunho dos leigos e dos jovens. Que então, pela intercessão da Virgem Maria e do Beato Floribert, a tão almejada paz no Kivu, no Congo, e em toda a África se torne realidade em breve!