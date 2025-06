Papa: a santidade nasce da amizade com Jesus Cristo

Durante o encontro com os seminaristas das dioceses do Triveneto, Leão XIV exortou a viverem uma amizade profunda com Jesus, cultivando uma vida de comunhão, oração e confiança total em Deus: “Não estamos sozinhos, e nem podemos caminhar sozinhos”.

Thulio Fonseca – Vatican News

O primeiro compromisso do Papa Leão XIV nesta quarta-feira, 25 de junho, foi o encontro com os seminaristas das dioceses do Triveneto, reunidos em Roma por ocasião da peregrinação jubilar. A eles, o Santo Padre dirigiu palavras de encorajamento e gratidão, recordando as profundas raízes cristãs daquela região, herdeira da antiga Igreja de Aquileia, e o testemunho luminoso de mártires, pastores e missionários “que dali partiram para irradiar o Evangelho”.

“Hoje cabe a nós continuar essa obra apaixonante”, afirmou o Papa, convidando os jovens a se inserir nessa história de graça, com a missão de renovar e testemunhar o amor de Cristo.

Superar as dificuldades com coragem e fé

Diante das dificuldades que surgem no caminho, Leão XIV aconselhou: “Não se desanimem se, às vezes, o caminho que está diante de vocês se torna difícil.” E, citando o beato João Paulo I — também originário da região do Vêneto —, recordou: “Até os anjos vistos em sonho por Jacó não voavam, mas subiam degrau por degrau; imaginem nós, que somos pobres homens sem asas.”

A força para continuar, destacou, nasce da confiança ilimitada no Senhor. Inspirando-se na conversão de Santo Agostinho, o Papa repetiu, “como um pai” aos seminaristas as palavras que fizeram bem ao coração do santo: “Lança-te em Deus sem medo. Ele não se afastará para te fazer cair. Lança-te tranquilo: Ele te acolherá e te curará.”

Papa com os seminaristas das dioceses do Triveneto (@Vatican Media)

Formação não é caminho solitário

Aos formadores e seminaristas, o Pontífice reforçou que a formação não pode ser vivida como uma caminhada solitária: "não se considerem sozinhos, e nem se isolem em si mesmos. Sem dúvida, cada um de vocês é o protagonista da própria formação e é chamado a um caminho de constante crescimento nas dimensões humana, espiritual, intelectual e pastoral; mas ser protagonista não significa ser solista!"

Leão XIV encorajou os seminaristas a cultivarem a comunhão entre si, a confiarem plenamente nos formadores e a caminharem apoiados na vida da Igreja, representada de modo especial pela presença do bispo.

Olhar fixo em Jesus, a verdadeira amizade

O Papa recordou que o centro da vida sacerdotal é a amizade com Jesus. “Se há uma coisa que não deixa dúvidas no Evangelho, é justamente esta: Jesus Cristo deseja ser nosso amigo. O segredo que formou os santos está todo aqui: a consciência da amizade de Jesus Cristo.”

“Encontrar Jesus salva a nossa vida e nos dá a força e a alegria de comunicar o Evangelho a todos.”

Ao final, Leão XIV agradeceu pela visita e deixou uma mensagem de esperança: “Bom caminho! Que a Virgem Maria os acompanhe sempre, assim como a minha bênção.”