A Igreja terá 175 novos beatos e quatro novos veneráveis

O Papa autorizou o Dicastério das Causas dos Santos a promulgar os Decretos relativos a 124 mártires mortos por ódio à fé durante a Guerra Civil Espanhola e 50 pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, além de um sacerdote que se tornará beato pelo reconhecimento do milagre. Também foram promulgados os Decretos relativos a quatro novos veneráveis, dentre eles o leigo brasileiro João Luiz Pozzobon, diácono permanente e pai de família.

Vatican News

O Papa Leão XIV recebeu em audiência, nesta sexta-feira (20/06), no Vaticano, o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, ao qual autorizou a promulgação dos decretos relativos a 175 novos beatos e quatro novos veneráveis.

Os futuros beatos

Dos próximos beatos, um se tornará beato pelo reconhecimento do milagre: trata-se do venerável Servo de Deus, Salvador Valera Parra, sacerdote diocesano, arcipreste e pároco de Huércal-Overa, nascido em 27 de fevereiro de 1816, em Huércal-Overa, na Espanha, e falecido em 15 de março de 1889.

Os outros 174 serão elevados às honras dos altares pelo reconhecimento do martírio: 124 foram mortos por ódio à fé durante a Guerra Civil Espanhola e 50 pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Trata-se do martírio dos Servos de Deus Manuel Izquierdo Izquierdo, sacerdote diocesano, e 58 Companheiros da Diocese de Jaén, na Espanha, assassinados entre 1936 e 1938, por ódio à fé, em diferentes lugares da Espanha, no contexto da mesma perseguição; do martírio dos Servos de Deus Antonio Montañés Chiquero, sacerdote diocesano, e 64 companheiros da Diocese de Jaén, na Espanha, mortos entre 1936 e 1937, por ódio à fé, em diferentes lugares da Espanha, no contexto da mesma perseguição; e do martírio dos Servos de Deus Raimond Cayré, sacerdote diocesano, Gerard Martin Cendrier, religioso professo da Ordem dos Frades Menores, Roger Vallée, seminarista, Jean Mestre, fiéis leigos, e 46 companheiros, mortos entre 1944 e 1945 por ódio à fé, em diferentes lugares, no contexto da mesma perseguição.

Os novos veneráveis

Os Decretos relativos aos veneráveis ​​dizem respeito às virtudes heroicas do Servo de Deus Raffaele Mennella, clérigo professo da Congregação dos Missionários dos Sagrados Corações, nascido em 22 de junho de 1877 em Torre del Greco, na Itália, e ali falecido em 15 de setembro de 1898; às virtudes heroicas do Servo de Deus João Luiz Pozzobon, diácono permanente e pai de família, nascido em 12 de dezembro de 1904 no distrito de Cachoeira, no Estado brasileiro do Rio Grande do Sul, e falecido em Santa Maria, em 27 de junho de 1985; às virtudes heroicas da Serva de Deus Teresa Tambelli (nascida Maria Olga), religiosa professa das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, nascida em 17 de janeiro de 1884 em Revere, na Itália, e falecida em 23 de fevereiro de 1964 em Cagliari (Itália); e às virtudes heroicas da Serva de Deus Anna Fulgida Bartolacelli, fiel leiga, da Associação das Operárias Silenciosas da Cruz, nascida em 24 de fevereiro de 1928 em Rocca Santa Maria, na Itália, e falecida em 27 de julho de 1993 em Formigine (Itália).