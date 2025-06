Papa aos religiosos: conversão, missão e misericórdia são expressão da beleza da Igreja

Leão XIV recebeu três ordens religiosas na manhã desta sexta-feira (06/06), no Vaticano. O Pontífice recordou a origem de seus carismas, destacou a importância da união entre vida contemplativa e ação missionária, e encorajou os religiosos a seguirem com fervor sua vocação para a Igreja e para o mundo.

Thulio Fonseca - Vatican News

Na manhã desta sexta-feira, 6 de junho, o Papa Leão XIV recebeu em audiência, na Sala do Consistório no Vaticano, os membros da Terceira Ordem Regular de São Francisco, da Sociedade das Missões Africanas e do Instituto dos Servos do Paráclito. O encontro com as três ordens religiosas se deu no contexto de capítulos gerais e celebrações próprias de cada instituto. Em seu discurso, o Pontífice ressaltou o valor do momento vivido pelas congregações e exortou todos a unirem vida contemplativa e zelo missionário:

“Rezemos, portanto, antes de tudo, ao Senhor por seus Institutos e por todas as pessoas consagradas, para que, tendo em vista unicamente e acima de tudo a Deus, unam a contemplação, com a qual aderem a Deus com a mente e com o coração, ao ardor apostólico, com o qual se esforçam para colaborar com a obra da redenção.”

Três rostos carismáticos da Igreja

Leão XIV destacou que os três institutos representam carismas diversos, nascidos em épocas distintas da história da Igreja, mas que convergem na beleza do Corpo Místico de Cristo. Em seguida, deteve-se em aspectos importantes de cada grupo, começando pela Terceira Ordem Regular de São Francisco, a mais antiga das ordens presentes. O Papa recordou suas origens em São Francisco de Assis, elevadas a ordem religiosa por Papa Nicolau V, em 1447. Encorajou os religiosos a enfrentarem os temas do capítulo – vida comum, formação, vocações – à luz do carisma penitencial neste 113º Capítulo Geral:

“É importante que, como indica o título que vocês deram aos seus trabalhos, enfrentem esses temas à luz do seu carisma ‘penitencial’. Isso, de fato, nos recorda que – segundo as palavras do próprio São Francisco – só por meio de um constante caminho de conversão podemos oferecer aos irmãos ‘as fragrantes palavras de nosso Senhor Jesus Cristo’.”

Sociedade das Missões Africanas

O Papa evocou a fundação da Sociedade das Missões Africanas, em 1856, pelo venerável bispo Melchior de Marion Brésillac, como um sinal do coração missionário da Igreja:

“A fidelidade à missão, de fato, fazendo com que vocês superassem, ao longo do tempo, mil dificuldades internas e externas às suas comunidades, permitiu-lhes crescer, tirando inclusive das adversidades ocasião e inspiração para partir rumo a novos horizontes apostólicos na África e em outras partes do mundo. Que grande sinal para toda a Igreja!”

Instituto dos Servos do Paráclito

Por fim, o Santo Padre falou do mais jovem dos três institutos, fundado por padre Gerald Fitzgerald, em 1942, com a missão de cuidado pastoral de sacerdotes em dificuldade:

“Vocês exercem, em várias partes do mundo, seu ministério de proximidade humilde, paciente, delicada e discreta para com pessoas feridas no profundo, propondo-lhes caminhos terapêuticos que, a uma vida espiritual simples e intensa, pessoal e comunitária, associam uma assistência profissional altamente qualificada. Todos nós, embora chamados a sermos ministros de Cristo, médico das almas, somos, antes de tudo, também nós mesmos doentes necessitados de cura.”

Dimensão luminosa da Igreja

Ao concluir seu discurso, Leão XIV expressou gratidão pela presença dos religiosos e pela contribuição que oferecem ao povo de Deus:

“Obrigado pela sua presença, que hoje, nesta sala, nos mostra a Igreja em três dimensões luminosas de sua beleza: o empenho da conversão, o entusiasmo da missão e o ardor da misericórdia. Obrigado por todo o trabalho que fazem em todo o mundo.”