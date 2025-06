O Papa ao Jubileu dos sacerdotes de Île-de-France: radicar a vida em Jesus

Leão XIV enviou uma mensagem aos sacerdotes da província eclesiástica de Paris. No texto lido na Catedral de Notre Dame, o Santo Padre os encoraja a um ministério fundado no amor generoso e sem reservas pela comunidade.

Por ocasião do Jubileu dos sacerdotes e dos 60 anos da Constituição Presbyterorum ordinis, tema do encontro dos presbíteros, o Papa Leão XIV enviou uma mensagem aos padres da província eclesiástica de Paris. O texto foi endereçado a dom Laurent Bernard Marie Ulrich, arcebispo da capital francesa, e a todos os bispos de 'Île-de-France e aos sacerdotes reunidos na Catedral de Notre Dame para a celebração eucarística. A mensagem foi lida por Dom Dominique Blanchet, bispo de Créteil, na qual o Pontífice os encoraja a radicar a vida e o ministério em Jesus.

Radicar a vida no amor pessoal e autêntico por Jesus

Feliz de poder manifestar o próprio "afeto paterno", Leão XIV faz a sua exortação: "Para alcançar este objetivo nas difíceis - e frequentemente desafiadoras - condições eclesiais e sociais que estão vivendo, eu os convido a radicar a sua vida e o seu ministério num amor sempre mais forte, pessoal e autêntico por Jesus, que os fez seus amigos e os configurou a Ele para a eternidade; e num amor generoso e sem reservas por suas comunidades, um amor marcado pela proximidade, pela compaixão, pela doçura, pela humildade e pela simplicidade, como muitas vezes nos recordou o saudoso Papa Francisco".

Cultivar fraternidade, caridade e oração pela unidade da Igreja pela unidade da Igreja

"Deste modo - prossegue o Papa Leão ,- vocês serão críveis mesmo que ainda não sejam santos, e tocarão o coração de pessoas distantes, conquistarão sua confiança e as levarão ao encontro com Jesus". O convite do Papa é para "cultivar a fraternidade sacerdotal", a "manter um forte elo de caridade" com os próprios bispos e a "rezar incessantemente pela unidade da Igreja". Por fim, a invocação do Espírito Santo para que ajude a renovar todos os dias o dom generoso que os sacerdotes fazem de si ao Senhor no momento da ordenação. O Santo Padre implora sobre cada um a proteção de Nossa Senhora e a intercessão de todos os santos sacerdotes e bispos de Paris. Com este espírito no coração, concede a sua bênção apostólica.