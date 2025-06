Leão XIV visita os agostinianos no aniversário do prior geral

Papa Leão XIV, no aniversário do padre Alejandro Moral (Order of Saint Augustine)

Após a missa pelo Jubileu das famílias, crianças, avós e idosos, o Papa dirigiu-se neste domingo (01/06) ao vizinho Colégio Internacional Santa Mônica, onde almoçou para celebrar os 70 anos do padre Alejandro Moral, seu amigo de longa data.

Tiziana Campisi – Vatican News

Leão XIV almoçou com os confrades agostinianos no Colégio Internacional Santa Mônica, a poucos metros de seu apartamento no Vaticano. Após a missa na Praça São Pedro pelo Jubileu das famílias, das crianças, dos avós e dos idosos, o Pontífice dirigiu-se à comunidade religiosa, na Via Paolo VI, onde vivem estudantes da Ordem de Santo Agostinho de vários países do mundo e alguns professores do Instituto Patrístico Agostiniano, para participar de um momento de convívio organizado para celebrar o 70º aniversário do prior geral, padre Alejandro Moral.

Caminhos paralelos

Uma longa amizade une o Papa e o padre Alejandro, nascido em La Vid, na Espanha, em 1º de junho de 1955. Os dois se conheceram na década de 1980, em Roma, precisamente no Colégio Santa Monica, quando estudavam Direito Canônico na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino e Moral Sagrada Escritura no Pontifício Instituto Bíblico e Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana. Seus caminhos se separaram em 1985, quando o jovem padre Robert, ordenado sacerdote em 1982, foi enviado para a missão agostiniana de Chulucanas, em Piura, no Peru, enquanto padre Alejandro, após concluir os estudos, retornou à Espanha. Os dois religiosos se reencontraram na capital italiana em 2001, para o capítulo da Ordem Agostiniana.

Caminhos diferentes, o vínculo que permanece

Eleito prior geral, Prevost escolhe Moral como seu vigário, confirmando-o também em seu segundo mandato. Durante 12 anos, eles trabalham lado a lado e sua amizade cresceu e se fortaleceu. Um vínculo fraterno que persiste mesmo quando seus caminhos se separam novamente. Em 2013, ao término do segundo sexênio à frente da Ordem de Santo Agostinho, Prevost retorna à sua província agostiniana, em Chicago, enquanto Moral é nomeado 97º prior geral. E se um ano depois o padre Robert foi nomeado pelo Papa Francisco administrador apostólico da diocese de Chiclayo, no Peru, e posteriormente bispo da mesma, permaneceu com o padre Alejandro o afeto agostiniano, aquela amizade tão elogiada pelo grande Padre da Igreja que amava a vida comum em “unidade de mente e coração” (Regra), “para buscar juntos, em plena concórdia” a Deus, de modo que quem “tivesse encontrado primeiro a verdade” pudesse “conduzir os outros sem fadiga” Solil. 1, 12, 20-13, 22.

Vídeo da chegada do Papa