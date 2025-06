Leão XIV recebe o presidente da Guiné Equatorial

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo participou de audiência com o Pontífice na manhã deste sábado (28/06) no Palácio Apostólico. No encontro na Secretaria de Estado foram abordadas questões sociopolíticas regionais e internacionais, com especial atenção aos desafios de segurança na África Central e Ocidental, além da valorização do papel da Igreja no desenvolvimento social.

Vatican News Na manhã deste sábado (28/06), o Papa Leão XIV recebeu em audiência no Palácio Apostólico o presidente da República da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Em seguida, o chefe de Estado encontrou-se com dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. De acordo com comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, durante os colóquios cordiais na Secretaria de Estado, foi ressaltado o apreço mútuo pelas boas relações entre a Santa Sé e a Guiné Equatorial, além do reconhecimento do importante contributo da Igreja Católica nas áreas da educação, da saúde e do desenvolvimento humano, social e cultural da população. Por fim, os diálogos também incluíram uma troca de perspectivas sobre a atualidade internacional, com atenção especial às consequências dos conflitos e aos desafios ligados à segurança pública nos países da África Central e Ocidental. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui