Leão XIV: aprender do Coração de Jesus a compaixão pelo mundo

Na intenção de oração para o mês de junho, o Papa nos convida a rezar "para que cada um de nós encontre consolo na relação pessoal com Jesus e aprenda do seu Coração a compaixão pelo mundo".

Vatican News

Foi divulgada, nesta terça-feira (03/06), a mensagem de vídeo do Papa Leão XIV com a intenção de oração para o mês de junho, tradicionalmente dedicado ao Sagrado Coração de Jesus.

“Rezemos para que cada um de nós encontre consolo na relação pessoal com Jesus e aprenda do seu Coração a compaixão pelo mundo.”

É a primeira vez que a voz de Leão XIV aparece no O Vídeo do Papa para pedir aos cristãos que rezem por suas intenções.

O vídeo apresenta uma oração inédita ao Sagrado Coração em que se invoca a Cristo para pedir-lhe que nos ajude a conhecê-lo melhor, a estar com Ele, a aprender de seu amor; transformando-nos, de modo que Ele seja a nossa meta em cada circunstância da vida diária; e nos envie em uma missão de compaixão levando sua consolação ao mundo.

As imagens que acompanham a oração foram feitas na igreja do Santo Nome de Jesus, em Roma - onde se encontra a célebre pintura do Sagrado Coração de Jesus, de Pompeo Batoni, cuja restauração se concluirá neste mês - e no Santuário nacional do Sagrado Coração de Makati, nas Filipinas, que representa um local de devoção popular para toda a arquidiocese de Manila.

Símbolo do amor de Deus

Tradicionalmente, a Igreja dedica todo o mês de junho ao Sagrado Coração de Jesus, e convida os cristãos a fazer seu o olhar de Cristo sobre a humanidade e a agir com os sentimentos de seu Coração, sobretudo para aliviar o sofrimento dos mais frágeis.

O Coração de Cristo simboliza seu centro pessoal, de onde brota seu amor pela humanidade: é o mistério do coração de Deus que se comove e derrama seu amor sobre todos os homens e mulheres do mundo, em todos os tempos.

Ainda que a devoção ao Coração de Cristo tenha estado sempre presente na espiritualidade cristã, o seu auge se deu com as revelações a santa Margarida Maria Alacoque e sua interpretação por São Claudio La Colombière, SJ, no séc. XVII. O Papa Pio IX proclamou a festa do Sagrado Coração em 1856; posteriormente, o Papa Leão XIII reforçou sua importância elevando-a como Solenidade em 1889.

Um bom motivo da relevância do Sagrado Coração na vida da Igreja se encontra tanto na devoção popular quanto no fato de que quatro Papas lhe dedicaram uma encíclica.

Leão XIII, de quem o atual Pontífice assumiu o nome, escreveu a Annum sacrum em 1899; nela, consagra toda a humanidade ao Coração de Jesus. Em 1928, Pio XI, na Miserentissimum Redemptor, convida a reparar, con gestos de amor, as feridas causadas por nossos pecados ao Coração de Cristo. Em 1956, o Papa Pio XII publica a Haurietis aquas, na qual se aprofunda a teologia da devoção ao Sagrado Coração. Finalmente, o Papa Francisco, em 2024, escreve a Dilexit nos e propõe a devoção ao Coração de Cristo como resposta à cultura do descarte e da indiferença.

Segue a oração feita no O Vídeo do Papa.

Senhor,

hoje procuramos a companhia do teu terno Coração,

a Ti, que tens palavras que fazem arder meu coração,

a Ti que derramas compaixão sobre os mais pequenos e pobres,

sobre os que sofrem, e sobre todas as misérias humanas.

Desejamos conhecer-te melhor, contemplar-te no Evangelho,

estar contigo e aprender de Ti,

da caridade com que te deixaste tocar por todas as pobrezas.

Tu que nos mostraste o amor do Pai

amando-nos sem medida com o teu Coração divino e humano.

Concede a todos nós a graça do encontro contigo.

Muda, modela e transforma os nossos planos;

para que só te busquemos a Ti em todas as circunstâncias:

na oração, nos trabalhos, nos encontros e na rotina diária.

E deste encontro, envia-nos em missão;

uma missão e compaixão pelo mundo.

Sê para nós fonte de onde brota toda a consolação.

Amém.