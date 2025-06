Doutor Luigi Carbone (ANSA)

Leão XIV nomeia Luigi Carbone chefe da Direção de Saúde e Higiene do Vaticano

Até então vice-diretor do órgão responsável pela proteção da higiene pública e da saúde no território do Estado da Cidade do Vaticano, o doutor Carbone assumirá o cargo a partir de 1º de agosto.

Vatican News Leão XIV nomeou Luigi Carbone como diretor da Direção de Saúde e Higiene do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, órgão encarregado de zelar pela higiene pública e pela saúde no Vaticano. Até agora vice-diretor do mesmo departamento, o doutor Carbone — que foi médico de referência do Papa Francisco e acompanhou o Pontífice durante sua enfermidade — assumirá o cargo a partir de 1º de agosto. Ele sucede o professor Andrea Arcangeli, diretor desde 1º de agosto de 2020. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui