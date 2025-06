Palácio Apostólico de Castel Gandolfo e Praça da Liberdade

Leão XIV passará as férias de verão em Castel Gandolfo

Vatican News O Papa retorna a Castel Gandolfo para as férias de verão. Os compromissos do Papa nos meses de julho e agosto foram divulgados, nesta terça-feira (17/06), num comunicado, pela Prefeitura da Casa Pontifícia. Segundo o texto, na tarde de domingo, 6 de julho, Leão XIV se transferirá para Castel Gandolfo para um período de descanso nas Vilas Pontifícias neste município situado a 25 quilômetros de Roma. Como se sabe, o Papa Francisco transformou as Vilas Pontifícias num museu aberto ao público em 2016. No domingo, 13 de julho, às 10h locais, o Papa celebrará a missa na Paróquia Pontifícia de São Tomás de Vilanova, em Castel Gandolfo, e às 12h rezará a oração do Angelus na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio Apostólico. No domingo, 20 de julho, às 9h30 locais, o Papa Leão celebrará a missa na Catedral de Albano. Às 12h, rezará novamente o Angelus na Praça da Liberdade. Na parte da tarde, retornará ao Vaticano. Durante todo o mês de julho, todas as audiências privadas e as audiências gerais das quartas-feiras, dias 2, 9, 16 e 23, estão suspensas. As audiências gerais serão retomadas na quarta-feira, 30 de julho. O Papa retornará a Castel Gandolfo em agosto. Na sexta-feira, 15, às 10h locais, informa o comunicado, o Papa celebrará a missa na Paróquia Pontifícia e, às 12h, o Angelus será rezado na Praça da Liberdade. No domingo, 17 de agosto, às 12h, o Angelus será rezado novamente na Praça da Liberdade e, à tarde, o Pontífice retornará ao Vaticano.